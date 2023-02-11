قناة SSC.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023 مجانا

تتيح قناة SSC Sport تقديم بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023 مجانا، وذلك لكل الجماهير العربية والعالمية، من أجل مشاهدة مباشرة للقاء المنتظر الليلة في ختام كأس العالم للأندية بالمغرب، وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

قناة SSC Sport تقدم بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد الهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023

تقدم قناة SSC Sport بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023 مجانا، لكل مشاهدي الكرة العربية والعالمية، حيث أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، عبر موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي “ تويتر”، أنها اتاحت بث مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية 2023 بدولة المغرب الشقيقة، عبر منصة شاهد بشكل مجاني، سواء كنت مشترك في منصة شاهد أو غير مشترك.

ويحتضن اللقاء الختامي بين الهلال السعودي وريال مدريد، ستاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية، ومن المنتظر أن تملأ جماهير ريال مدريد والهلال السعودي، مدرجات الملعب، في ظل سفر ألتراس الزعيم إلى المغرب، كما أن جماهير الملكي موجودة في جميع أنحاء العالم.

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الهلال وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

وعن موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد، في نهائي كأس العالم للأندية 2023، فإنه سوف تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.



وتعتبر قناة الرياضية السعودية SSC، هي الناقل الحصري لبث مباريات كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، وذلك في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحرصًا من القاهرة 24 على نقل آخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية، لجميع متابعيها، نستعرض لكم فيما تردد القناة الرياضية السعودية SSC، على جميع الأقمار الصناعية، باعتبار أنها تتيح بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023.

تردد القناة الرياضية السعودية SSC على النايل سات

تردد القناة الرياضية السعودية SSC على عرب سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747- 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة الرياضية السعودية SSC على بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2 - 4/3

حكم مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم إنجليزي، لإدارة مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: أنتوني تايلور.

مساعد أول: جاري بيسويك.

مساعد ثان: آدم نون.

حكم رابع: الصيني نينج ماي.

تشكيل الهلال السعودي أمام ريال مدريد

يتوقع أن يختار رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، تشكيل الهلال السعودي أمام ريال مدريد مكون من هولاء اللاعبين:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري - علي البليهي - جانج - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: كويلار - محمد كنو - كاريلو - سالم الدوسري - موسى ماريجا.

خط الهجوم: إيجالو.

مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي



تشكيل ريال مدريد أمام الهلال السعودي

قد يختار الإيطالي كارلو أنشلوتي، تشكيل ريال مدريد أمام الهلال السعودي، الليلة في نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب، كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ناتشو- أنطونيو روديجر- ألابا- إدوارد كامافينجا.

خط الوسط: تشواميني- توني كروس- لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي- كريم بنزيما- فينيسيوس جونيور.

وشهدت قائمة المرينجي، لمباراة الهلال السعودي، عودة مجموعة كبيرة من اللاعبين، وذلك بعد تعافيهم من مجموعة الإصابات التي لحقت بهم، وهولاء اللاعبين هم كريم بنزيما المهاجم الأول للفريق الملكي، والظهير الأيمن للفريق داني كارفخال، بالإضافة إلى ماركو أسينسو التي تم استبعاده قبل ساعات، من مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام الأهلي المصري، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-1.



مباراة ريال مدريد والأهلي



ووصل فريق الهلال السعودي إلى هذا الدور، بعد تخطي عقبة الوداد المغربي مستضيف البطولة بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، ونجح في هزيمة فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدفين في نصف النهائي، ليعلن بهذه الانتصارات وصوله إلى المباراة النهائية، كأول فريق سعودي يصل إلى هذا الدور، وثاني الفرق الآسيوية بعد العين الإماراتي، وثالث الفرق العربية بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

ويسعى الزعيم، إلى تحقيق أول ميدالية له في كأس العالم للأندية، وذاك في المشاركة الثالثة له بعد أعوام 2019 و2021، فيما يرغب فريق ريال مدريد في تحقيق لقبه الخامس من مونديال الأندية، وبخاصة في ظل العروض الضعيفة التي يقدمها في الدوري الإسباني.