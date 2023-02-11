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الان: ايجي بست مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 30 سيما كلوب.. الحلقة الأخيرة

الفجر الفني
مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 30

ينتظر العديد من المتابعين عرض الحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل وبيننا موعد يتم عرضه في الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء الحلقة 29 بصدمة غير متوقعة للمشاهدين، مع ظهور ليلى مصحوبة. على يد ابن صاحب المنتجع في الشقة واكتشاف والدها كذبها.

ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "بينا ديت" يوم السبت 11 فبراير في تمام الساعة 19:00 على شاشة DMC، ومن المتوقع أن تتصاعد خلالها الأحداث بين شيرين رضا وصبري فواز وعلاقتهما بالأطفال.

كما ستعرض إعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل بينا مياد الساعة 2:00 و14:00 يوم الأحد، وكذلك على قناة dmc دراما في تمام الساعة 23:00 وإعادة عرض في الساعة 8:00 و17: 00، كما سيتم عرض الحلقة بشكل متزامن على المنصة الرقمية لمشاهدتها.

لمشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 30 كاملة “أضغط هنا

 

لمشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 30 كاملة “أضغط هنا

مشاهدة وتحميل مسلسل الدراما والعائلي المصري “وبينا ميعاد” الحلقة 30 سيما كلوب يقوم بدور البطولة كلا من: شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة wabina miead 30 شاهد فور يو يحكي عن: عائتين كل منهما فقد زوجتة واحدهما فقد زوجها ولديهم كل منهم اربعة شباب واربع شابات وتدور بينهم خلافات واحداث. وبينا ميعاد 30 ماي سيما حصريًا على موقع مسلسلات تايم.
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