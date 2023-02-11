ماي سيما: مشاهدة مسلسل وبينا معاد الحلقة 30 الثلاثون والاخيرة روابط ايجي بيست

قناة dmc ستعرض الحلقة الثلاثين والأخيرة من المسلسل ولدينا موعد غدا السبت الساعة 7:30 مساء والاعادة ستكون في 2 صباحا و2 مساءا يوم الاحد كما ستعرض على قناة dmc دراما في الساعة 7:30 مساءا. 11 مساءا: 00، واعادة الساعة 8:00 و17:00، وستعرض الحلقة في وقت واحد على منصة العرض الرقمية الخاصة بها.

في الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل، توجه حسن (صبري فواز) ويحيى (محمد سليمان) إلى منزل شاب اصطحب ليلى هناك ونوى الزواج منها حسب العادة. كم مرة قاد يحيى نادية من قبل إلى حضرة زوجته وفاء صادق

حسن ينتظر مع نادية في المنزل ويخبرها بما حدث وكيف وصلوا إلى ليلى في منزل الشاب. تحاول إرشاد نادية وتعذر ليلى على أنها صغيرة ولم يحدث شيء بينها وبين الشاب. حسن يقر بأن تربيته للأطفال كانت محفوفة بالأخطاء وينصح نادية بمرافقة أطفالها والتقرب منهم حتى تعتذر نادية لحسن عما فعلته به.

تدور أحداث We Have a Date في دراما اجتماعية تمزج بين الرومانسية والكوميديا ​​، والتعامل مع قضايا الأسرة والاختلافات في التفكير بين الآباء وأطفالهم، وكذلك تفاصيل حياة الزوجين. العلاقة بعد الانفصال وكيفية التعامل مع النعمة والأخلاق.

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لمشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 30 كاملة “أضغط هنا”

مشاهدة وتحميل مسلسل الاجتماعي المصري وبينا معاد الحلقة 30 الثلاثون والاخيرة كاملة بجودة عالية اون لاين، تدور احداث المسلسل حول: يقدم مسلسل "بينا ديت" فيلمًا كوميديًا اجتماعيًا رومانسيًا عن العلاقة بين الأسر المصرية وأبنائها من جيل إلى جيل، وعلاقة الأسر ببعضها البعض. مسلسل وبينا معاد الموسم الأول الحلقة 30 الثلاثون والاخيرة كاملة مسلسلات عربية 2023 حصريا على اون دراما. ابطال مسلسل ( وبينا معاد ): شيرين رضا وصبري فواز ومدحت صالح.