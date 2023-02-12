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الأرصاد: سقوط أمطار واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهره الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الأجواء الآن بادرة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في تنويه لها عبر صفحتها في "فيسبوك" إنه يوجد ظاهرة جوية مسيطرة، وهي نشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة تسجل 16 درجة مئوية، وتشهد الأجواء خلال الساعات القادمة انخفاضا في درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل.
 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكاثر السحب المنخفضة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة سقوط أمطار

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