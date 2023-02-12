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رئيس معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة وقوع زلزال مدمر بالبحر الأحمر

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

أكد رئيس معهد البحوث الفلكية جاد القاضي، أن الدراسات تؤكد استحالة وقوع زلزال مدمر بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أن مايحدث في تركيا مختلف تماما عن الوضع الجيولوجي بإفريقيا ولا خطر على مصر.

 

وكشف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، حقيقة ما تحدث عنه الباحث الهولندي مجددًا عبر ربط حركة الفلك بتوقعات حدوث الزلازل وتوقعه بوقوع زلازل أخرى في المنطقة وذكره فيها لبنان ومصر والتي سببت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "شراقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم السبت، "لا يوجد وسيلة  في العالم يمكنها التنبؤ بالزلزال قبل وقوعه في أية بقعة في العالم وبالإمكان يحدث زلزال في أي مكان في العالم".

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