بعد تفشي الفيروس في أمريكا.. تعرف على أعراض وأسباب الإصابة لـ "نوروفيروس"

على الرغم من عدم مرور الكثير من الوقت على كابوس فيروس كورونا ومتحوراته؛ ليظهر الآن نوروفيروس التي أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن ظهور بعض الحالات المصابة بهذا الفيروس الذي يصيب الجهاز الهضمي والأمعاء في ذروة موسمية.

تفشي الفيروس في أمريكا

تجاوزت نتائج الاختبارات الإيجابية لهذا الفيروس بمتوسط ثلاثة أسابيع 15% خلال نهاية الأسبوع الماضي، وبذلك يكون هو أعلى مستوى تم تسجيله منذ أواخر شهر مارس لعام 2022 وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي قد حذر من تفشي هذا المرض على مستوى الـ 14 ولاية.

كذلك قد سجلت مراكز السيطرة على الأمراض من الفترة 1 أغسطس لعام 2022 إلى 8 يناير لعام 2023؛ 225 حالة مصابة بفيروس نوروفيروس مما يجعل نسبة الفيروس قد زادت بمقدار 31% عن العام الماضي، في غالب الأمر أن تدابير الوقاية التي تم اتخاذها في جائحة كورونا كانت فعالة في منع انتشار هذا الفيروس.

ما هو فيروس نوروفيروس

هو عدوى فيروسية تتسبب في القيء والإسهال الشديدين حيث يظهران بشكل مفاجيء، فهو عادة ما ينتشر عن طريق الماء أو الطعام أو الأسطح الملوثة أو في حالة إذا خالطت أحد المصابين بهذا الفيروس، قد تبدأ الأعراض في البداية بألم في المعدة وقيء بعد فترة تتراوح ما بين 12 إلى 48 ساعة.

كذلك فتستمر الأعراض من يوم لثلاثة أيام، وقد يتعافى المريض تمامًا دون الحاجة إلى تلقي علاج، ولكن في أغلب الحالات مثل الأطفال وكبار السن قد يتطلب الأمر تدخل الرعاية الطبية على الفور.

أعراض نوروفيروس

تتمثل أعراض هذه العدوى الفيروسية فيما يلي:

الغثيان.

القيء.

تقلصات المعدة المؤلمة.

الإسهال المائي.

الشعور بالتعب والإرهاق.

حُمَّى خفيفة، والألم العضلي.

يمكننا القول إن المصابين بهذه العدوى قد لا تظهر عليهم أي أعراض ولكنهم بإمكانهم نقل العدوى للآخرين.

دعوات زيارة الطبيب

في حالة إذا اُصبت بإسهال متواصل لعدة أيام؛ فيجب عليك طلب الطبيب على الفور خاصة إذا إذا أُصبت بقيء شديد أو جفاف.

أسباب الإصابة بعدوى نوروفيروس

من الممكن أن تُصاب بهذه العدوى عن طريق التالي:

تناول الأطعمة الملوثة.

تناول المياه الملوثة.

لمس الفم باليد بعد ملامسة سطح ملوث.

مخالطة شخص مُصاب بالعدوى.

مضاعفات الإصابة بعدوى نوروفيروس