شروط القبول والتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية 2023

أعلنت كِلْيَة الأمير سلطان العسكرية في المملكة العربية السُّعُودية، عن موعد فتح باب التقديم للقبول والتسجيل في الكِلْيَة، حيث يتم التقديم لكلا الجنسين من الرجال أو النساء، علي أن يتم التقديم في برامج التجسير خلال العام الدراسي 2023 في جميع التخصصات.

وأوضحت الكِلْيَة بأن التقديم يتطلب توافر بعض الشروط الواجب توافرها في كل متقدم، وسوف نوضح لكم شروط القبول والتسجيل في كِلْيَة الأمير سلطان العسكرية.

شروط القبول والتسجيل في كِلْيَة الأمير سلطان العسكرية

يتم التقديم في كِلْيَة الأمير سلطان العسكرية وفق عدد من الشروط، من أهمها ما يلي:

يُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة للتسجيل سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ.

يتطلب التقديم أن يكون المتقدم متفرغًا بشكل كامل للدراسة خلال فترة التحاقه بالدراسة.

التقديم يتطلب أن يكون برنامَج التجسير امتدادًا للتخصص الذي يتم اختياره في الدبلوم.

يجب أن تكون شهادة الدبلوم بأي من التخصصات التي تندرج من ضمن الكادر الصحي، وأن يكون لدى المتقدم شهادة تصنيف وتسجيل مهنية، علي أن تكون سارية المفعول من جانب الهيئة السُّعُودية للتخصصات الصحية خلال التقديم.

يتطلب من المتقدم للتجسير أن يكون حاصلًا على شهادة دبلوم لا تقل مدته عن عامان بعد الحصول علي الثانوية العامة علاوة علي فترة الامتياز.

يجب ألا يقل المعدل التراكمي من أجل التقديم في برنامَج الدبلوم عن جيد.

يُشترط أن تكون الجهة التي قامت بإصدار شهادة الدبلوم من الجهات المعتمدة.

يتطلب أن يكون كل متقدم قد حصل على درجة لا تقل عن 450 درجة بامتحان التوفل للاختبار الورقي (Tofel).