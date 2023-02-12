السعودية.. وزارة الداخلية توضح خطوات الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة 1444

يمكن الاستعلام عن السيارة برقم اللوحة السعودية عن طريق تقديم الطلبات إلكترونيًا، وهذا من الأمور التي يرغب الكثير من مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية في معرفتها، خاصة في حالة التأخر في الغرامات أو عدم دفع رسوم المخالفات المرورية فهذا يشكل عائقًا كبيرًا.

لذلك يُقترح دفع رسوم المخالفات المرورية للحصول على تسهيلات وزارة الداخلية والتي توفر عددًا من التسهيلات بما في ذلك دفع المخالفات أو الاستفسارات الشخصية عن طريق رقم لوحة السيارة، سنقوم من خلال مقالنا بشرح خطوات الاستعلام عن رقم اللوحة حتى يستفيد الجميع من هذه الخدمة.

الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية

يتم ذلك عن طريق إرسال رسالة نصية إلى 88905 من هاتفك وستحصل على المعلومات التالية منهم:

رقم لوحة سيارته

تاريخ انتهاء الاستمارة

عدد المالكين السابقين لهذه السيارة

السنة التي تم تصنيع السيارة فيها

رقم الهيكل الخاص بالسيارة والأرقام التسلسلية لها

طريقة الاستعلام عن السيارة برقم اللوحة

أرسل رسالة نصية إلى الرقم 88905 تحتوي على رقم التسجيل المدني للمالك

ثم اكتب رقم لوحة السيارة مع مراعاة المسافة بين أحرف اللوحة

اضغط على ارسال إلى الرقم 8905

وستلتقي الرد خلال بضع ثوانٍ دقائق لبيانات السيارة التي تريد الاستفسار عنها.

خطوات الاستعلام عن سيارة برقم هوية دون حساب أبشر

قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر واضغط على زر الاستفسار الإلكتروني للاستعلام عن مدة صلاحية التأمين على السيارة.

أدخل رقم الهوية ورقم لوحة الترخيص والرمز المرئي

انقر فوق إظهار لعرض ما إذا كان التأمين على السيارات منتهي الصلاحية أم صالحًا؟