ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم 12 فبراير 2023

تنطلق مساء اليوم الأحد مواجهات من العيار الثقيل، بين فرق الدوري الإيطالي هذا الموسم، والتي تسعى للانفراد بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو، ومحاولة التتويج باللقب، وتعد من أبرز هذه المباريات هي مباراة نابولي مع نظيره فريق كريمونيزي.

-مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباريات بطولة الدوري الإيطالي اليوم؛ بمواجهة من العيار الثقيل بين فريقي يوفنتوس وفيورنتينا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بينما سيلتقي فريق نابولي ضد نظيره فريق كريمونيزي في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويواصل فريق نابولي صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي في موسمه الحالي برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

-القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي

وتعد شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

1- نابولي 56 نقطة

2- إنتر ميلان 43 نقطة.

3- أتالانتا 41 نقطة.

4- روما 41 نقطة

5- ميلان 41 نقطة

6- لاتسيو 39 نقطة

6- ميلان 38 نقطة

7- تورينو 30 نقطة

8- أودينيزي 29 نقطة

9- بولونيا 29 نقطة

10- يوفنتوس 26 نقطة

11- مونزا 26 نقطة

12- امبولي 26 نقطة

13- فيورنتينا 24 نقطة

14- ليتشي 23 نقطة

15- ساسولو 23 نقطة

16- ساليرنتانيا 21 نقطة

17- سبيزيا 18 نقطة

18- هيلاس فيرونا 14 نقطة

19- سامبدوريا 10 نقاط

20- كريمونيسي 8 نقاط