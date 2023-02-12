الضرائب: تقديم الاقرارات إلكترونيًا يسهل على الممول تقديمها على مدار الـ ٢٤ ساعة



أكد " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب " أن مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قد بدأت في أول يناير الماضي وتنتهي في ٣١ مارس 2023، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين( المنشآت الفردية )، وتمتد حتى ٣٠ أبريل 2023 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، لافتًا إلى أن كافة الاقرارات الضريبية يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي على مدار ٢٤ ساعة مما يوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة.



وأضاف " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول فإنه ويجب أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الاخيرة من مهلة تقديم الإقرار، موضحًا أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، وسداد ضريبة قطعية أو نسبية وذلك من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك، وهو نموذج رقم (٢٥) إقرارات.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن تقديم الإقرار الضريبى هو حماية للممول من العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه والتي تبلغ في حدها الأدنى ٣٠٠٠ جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى ٢ مليون جنيه وذلك وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضح " مختار توفيق " أن ممولى كل من مركز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومركز كبار 2 بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، وممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع، سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg مشيرا إلى استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وقال إن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني

[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.

وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:

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ويمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي:

[email protected]

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.