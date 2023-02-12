عاجل.. إصدار ٣ قرارات وزارية بحركة تكليفاتٍ جديدة بأجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ٣ قرارت وزارية بحركة تكليفات جديدة بأجهزة المدن الجديدة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



ونص القرار الأول، على أن يتولى المهندس أشرف فتحي محمود عبدالرازق، رئيس جهاز مدينتي الفشن الجديدة وملوي الجديدة، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ومشرفًا على مدينة ملوي الجديدة، والمهندس عبدالرءوف حامد عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.



كما نص القرار، على أن يتولى المهندس طارق جمال الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومشرفًا على مدينة الفشن الجديدة، والمهندس أحمد محمد رشاد أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة والمشرف على مدينة توشكى الجديدة، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس أحمد عبدالعظيم محمد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة ومشرفًا على مدينة توشكى الجديدة.



كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قرارًا آخر، بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، القيام بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.



كما أصدر وزير الإسكان قرارًا ثالثا، بتولى المهندس حاتم محمود حسن، المعين بوظيفة قيادية من الدرجة الممتازة، الإشراف على أجهزة مدن (١٥ مايو - بور سعيد الجديدة/سلام - السويس الجديدة - الصالحية الجديدة)، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو.

