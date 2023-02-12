4 أرقام سلبية من مشاركة الأهلي في مونديال الأندية

الفجر الرياضي
محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي

خسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت أمس السبت، في مونديال الأندية على ملعب ابن بطوطة.

أرقام سلبية من مشاركة الأهلي الثامنة بمونديال الأندية

ويستعرض “الفجر الرياضي” أرقام سلبية من مشاركة الأهلي الثامنة بمونديال الأندية

الأهلي أصبح أكثر فريق يتعرض للهزيمة في تاريخ المونديال بـ 13 خسارة (الأهلي أكثر فريق خوضا للمباريات برصيد 22 مباراة).

txt

5 أرقام قياسية حققها الهلال بعد حصوله على فضية مونديال الأندية

txt

مفاجأة مدوية.. نجم برشلونة يخطط لخيانة كبرى

وشهدت نسخة 2022 أسوأ أداء دفاعي للأهلي في تاريخ المونديال حيث استقبل 8 أهداف في 4 مباريات بالبطولة.
محمد الشناوي بات أكثر حارس استقبالا للأهداف في تاريخ المارد الأحمر برصيد 10 أهداف بعد شريف إكرامي (9 أهداف). 

ولأول مرة يخسر الأهلي مباراتين متتاليتين في كأس العالم للأندية منذ نسخة 2013.

الأهلي يواجه الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نقل تدريبات الفريق من ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمرحلة المقبلة.

 ويخوض المارد الأحمر، تدريباته الجماعية في ملاعب النادي بفرع مدينة نصر، في ظل الإصلاحات على ملعب النادي بناء على طلباته. 
 ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان، من أجل مواجهة الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي كاس العالم للاندية مونديال الاندية فلامنجو الاهلي وفلامنجو

مواد متعلقة

4 لاعبين عرب نجحوا في هز شباك ريال مدريد في مونديال الأندية

الإسماعيلي يتعاقد مع عبد الرحمن مجدي حتى 2027

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي وفلامنجو بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر مباراة الأهلي وفلامنجو يلا شوت match hd|ماتش الأهلي بث مباشر|مشاهدة مباراة الأهلي ضد فلامنجو

قناة مجانية.. مشاهدة البث المباشر لمباراة الاهلي وفلامنجو اليوم 11-02-2023 في كاس العالم للأندية

بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الاهلي وفلامنجو بث مباشر في الثالث والرابع كأس العالم للأندية | Shahid VIP

يلا شوت الأهلي ضد فلامينغو | مشاهدة مباراة الاهلي وفلامنجو بث مباشر اليوم 11-02-2023 في كاس العالم للأندية

يلا شوت ssc بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد والهلال يوتيوب Yalla shoot في كاس العالم للأندية

يلا شوت Al ahly | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفلامنجو اليوم 11-02-2023 في كاس العالم للأندية | Youtube

Youtube | بث مباشر مباراة الأهلي وفلامنجو: يلا شوت ماتش الأهلي الأن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم فلامنجو hd