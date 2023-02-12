4 أرقام سلبية من مشاركة الأهلي في مونديال الأندية

خسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت أمس السبت، في مونديال الأندية على ملعب ابن بطوطة.

أرقام سلبية من مشاركة الأهلي الثامنة بمونديال الأندية

ويستعرض “الفجر الرياضي” أرقام سلبية من مشاركة الأهلي الثامنة بمونديال الأندية

الأهلي أصبح أكثر فريق يتعرض للهزيمة في تاريخ المونديال بـ 13 خسارة (الأهلي أكثر فريق خوضا للمباريات برصيد 22 مباراة).

وشهدت نسخة 2022 أسوأ أداء دفاعي للأهلي في تاريخ المونديال حيث استقبل 8 أهداف في 4 مباريات بالبطولة.

محمد الشناوي بات أكثر حارس استقبالا للأهداف في تاريخ المارد الأحمر برصيد 10 أهداف بعد شريف إكرامي (9 أهداف).

ولأول مرة يخسر الأهلي مباراتين متتاليتين في كأس العالم للأندية منذ نسخة 2013.

الأهلي يواجه الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نقل تدريبات الفريق من ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للمرحلة المقبلة.

ويخوض المارد الأحمر، تدريباته الجماعية في ملاعب النادي بفرع مدينة نصر، في ظل الإصلاحات على ملعب النادي بناء على طلباته.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان، من أجل مواجهة الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.