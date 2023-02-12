“موقع نتائجنا” رابط نتائج السادس التمهيدي 2023 بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقي

نتائج السادس التمهيدي 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على صفحتها على فيسبوك نتائج الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف السادس الاعدادي، ويمكن للطلاب الحصول على نتائج الفصل الأول الآن في جميع المحافظات العراقية، من خلال الجداول والقوائم التي تقدمها الوزارة. التربية على صفحتها حيث يمكنك الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول في عدد كبير من المحافظات التي أعلنت النتيجة من خلال اسم الطالب فقط.

نتائج السادس التمهيدي 2023

وزارة التربية والتعليم العراقية تنشر نتائج الطلاب الذين أنهوا الامتحانات، بعد الانتهاء من التصحيح ومراجعة الأوراق، وكان الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الماضية في حالة قلق من أجل متابعة الإعلان من النتيجة ويمكنك الحصول على درجات الفصل الأول في جميع المواد وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

موقع نتائجنا نتائج السادس التمهيدي

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الفصل الأول من خلال موقع نتائجنا الخاص بنا، حيث يتيح الموقع للطلاب الاستفسار عن نتائج الفصل الأول، عن طريق الدخول إلى موقع نتائجنا الشهير في العراق، والحصول على نتائج الفصل الأول باسم ويتم إعلان نتائج الطلاب في جميع المحافظات خلال الفترة القادمة وبعد الانتهاء من رفع الدرجات في جميع المواد يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال الآتي:

ادخل إلى موقع نتائجنا العراقي. اختر نتيجة السادس التمهيدي. قم بكتابة اسم الطالب. حدد المرحلة الدراسية. اضغط استعلام عن النتيجة.

المحافظات التي ظهرت بها النتيجة

ظهرت نتيجة الصف السادس التمهيدي في الدور التمهيدي، حيث ظهرت النتيجة في محافظات صلاح الدين، في المديرية التعليمية بمنطقة الكرخ ببغداد، وتم اعلان النتيجة في الرصافة، ويتم اعلان النتائج في جميع المناطق التعليمية خلال الفترة المقبلة، استعلم عن النتيجة الان من خلال بوابة نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي

يمكنك ان تحصل على النتيجة الخاصة بك من خلال الدخول على صفحة وزارة التربية العراقية على فيسبوك، كما يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع التالي: