رابط استخراج نتائج السادس التمهيدي 2023 بالعراق كل المحافظات من خلال موقع وزارة التربية

رابط نتائج السادس التمهيدي 2023، يبحث العديد من الطلاب في العراق عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 اذ اعلنت وزارة التربية العراقية بدء اعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 في جميع المحافظات العراقية الواحدة تلو الاخرى منذ امس السبت. الموافق 11 شباط / فبراير، عندما أعلنت نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 محافظة الرصافة العراقية الاولى، ثم محافظة الكرخ الثالثة، وقبل قليل تم الإعلان عن نتائج التعليم الابتدائي السادس في تعليم الواسطى والتي جاءت بنسبة نجاح نحو 56٪ من خلال موقع نتائج عام 2023، بالإضافة إلى إعلان ولاية الملك الطيبة.

رابط نتائج السادس التمهيدي 2023

من جهتها، أعلنت الوزارة أن الاستفسار سيتم إلكترونيا هذا العام لتسهيل الأمر على المواطنين عبر الموقع الرسمي للوزارة لحماية المواطنين من التزاحم والاكتظاظ. كما أعلنت الوزارة أن النتائج التي لم تظهر بعد سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب العمل على الاستعلام بسهولة باتباع خطوات مبسطة، وهي كالتالي:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية .

. إدخال الرقم الامتحاني للطالب في المربع الظاهر أمامك.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على أيقونة بحث الظاهرة أمامك.

لتظهر نتيجة سادس ابتدائي تمهيدي الخاصة بك.

امتحانات السادس التمهيدي 2023

وتجدر الاشارة ايضا إلى ان امتحانات الصف السادس الاولي انطلقت في العراق منذ 5 شباط 2023 والتي استمرت خمسة ايام لتنتهي في التاسع من الشهر نفسه وعلى الفور اعلنت وزارة التربية العراقية ان عمليات تصحيح أوراق الامتحان للنتائج الأولية السادسة في العراق على قدم وساق، وستعلن النتائج بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح. تم يوم أمس الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية السادسة، الدور التمهيدي 2023، الرصافة الأولى، وبعد ذلك تم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي، التمهيدي، الكرخ الثالث، ويتم تحميل باقي النتائج تباعا من خلال موقع نتائج عام 2023 ومواقع المديريات التعليمية بالمحافظة.