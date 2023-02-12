بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بث حي مباشرة اليوم هدف هالاند

بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بث حي مباشرة اليوم هدف هالاند

بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بث حي مباشرة اليوم هدف هالاند، مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم الأحد، هي أبرز مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، تقام ضمن مواجهات الجولة 23، ونقدم بث مباشر وصفي تفصيلي لحظة بلحظة فور انطلاق المباراة.

خلال الأسطر التالية نستعرض موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا ومعلق المباراة والقناة الناقلة وتشكيل مانشستر سيتي المتوقع

يبدأ هنا البث المباشر للمباراة

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا اليوم الأحد-2-2023

المباراة

الموعد بتوقيت مصر

الموعد بتوقيت السعودية

مان سيتي ضد أستون فيلا

السادسة والنصف مساءً

السابعة والنصف مساءً

القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

المباراة

القناة الناقلة

مان سيتي ضد أستون فيلا

BeIN Sports 1HD Premium

ملعب المباراة

المباراة

الملعب

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

الاتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى:

إيدرسون.

الدفاع:

أكانجي- آكي- والكر- لابورت.

خط الوسط:

دي بروين- رودري- فيل فودين.

الهجوم:

إيرلينج هالاند- رياض محرز- جريليش.

معلق المباراة

المباراة

المعلق

مانشستر سيتي وأستون فيلا

حسن العيدروس

واعترف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بسعادته بطبيعة العلاقة التي تربطه بمالك نادي مانشستر سيتي، مؤكدا أن ما تم تحقيقه في الفترة الماضية، لا يمكن تحطيمه بسهولة.

وأبرزت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصريحات جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، كرد على اتهامات رابطة الدوري ضد النادي.

بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بث حي مباشرة اليوم هدف هالاند

قال مدرب مانشستر سيتي: «رابطة الدوري الإنجليزي ستقرر في الأخر، لكني أعرف الجهد الذي بذلناه وما حققناه والطريقة التي فزنا بها بالألقاب، إذا حدث شيء ما في عام 2009 أو 2010، فلن يغير ذلك من الواقع. عشنا هذه اللحظات معًا لسنوات».

وأضاف: «علينا أن نكون أقرب وأكثر معًا من أي وقت مضى مع جماهيرنا، لا يهم إذا كنا وحدنا كنادٍ إذا كنا دائمًا معًا».

واستكمل مدرب مانشستر سيتي: «كان لدي شعور دائمًا عندما وصلت إلى إنجلترا أن اللعب الجيد لم يكن كافيًا للفوز، كان علينا أن نلعب بشكل أفضل، للتغلب على الأندية القائمة عليك أن تفعل ذلك بشكل مثالي، وإلا فلن تكون لدينا فرصة».

وواصل: «في مواقف متساوية، ليس لدينا تاريخ نحن لسنا جزءً من التسلسل الهرمي للدوري الممتاز، قلت الشيء نفسه في برشلونة، لكي تهزم ريال مدريد، عليك أن تفعل ذلك بشكل أفضل بكثير».

بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا يلا شوت Twitter || مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بث حي مباشرة اليوم هدف هالاند

وزعمت بعض التقارير الصحفية أن بيب تقدم بطلب لإدارة مانشستر سيتي للاستقاله من منصبه، بعد الاتهامات التي لاحقت النادي، ورد بيب على تلك الأنباء على النحو التالي: «ما حققوه، وما حققناه معا.. هناك من يريد إزالته، لذلك علينا الدفاع عن موقفنا على أرض الملعب».

«إنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن أنفسنا، وهذا ما فعلناه طوال الوقت.. بعض اللحظات تخصنا، وستظل ملكنا تمامًا بغض النظر عن القرارات».

«لا أعرف إذا كنا مسؤولين عن انزلاق ستيفن جيرارد في أنفيلد. هل كان هذا خطأنا؟ احترم ستيفن جيرارد، لكن تلك اللحظة تنتمي إلى تاريخنا (يشير إلى فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري على حساب ليفربول موسم 2013-2014)».

واختتم: «أنا فخور بمالك ورئيس مانشستر سيتي، والعلاقة الطيبة التي تربطنا معا، إذا كانوا يريدونني هنا، فأنا هنا أريد إقناع لاعبي فريقي بأن ما فعلناه، هم يريدون التخلص منه. علينا الدفاع عن موقفنا».