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وظائف هيئة العامة للرقابة المالية لعام 2023.. مرتبات مجزية ولينك التقديم

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وظائف هيئة العامة
وظائف هيئة العامة للرقابة المالية لعام 2023

وظائف هيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت هيئة الرقابة المالية عن الحاجة إلى بعض المؤهلات لشغل بعض الوظائف بموجب نظام العقود لخريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة والحوسبة والمعلومات والقانون وإدارة الأعمال.

وظائف هيئة العامة للرقابة المالية وبحسب الوكالة على موقعها الرسمي على الإنترنت، في إطار استكمال الهيكل المؤسسي للإدارة العامة للرقابة المالية، ووفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم السوق وتنظيم الأدوات المالية غير الرقابية للرقابة المالية. تعلن المديرية العامة للرقابة المالية في البنوك عن حاجتها لنظام التعاقد على جزء من المؤهلات الأكاديمية لشغل جزء من الوظيفة على النحو التالي:

شروط الندب

  1. أن يكون شاغلا وظيفة عضو إدارة قانونية بإحدي الجهات الحكومية أو الهيئات العامة.
  2. أن يكون من خريجي إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد، ويفضل أن يكون حاصلا على دراسات عليا.
  3. أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المحاماة، ومقيد بنقابة المحامين «ابتدائي على الأقل».
  4. ألا يزيد السن عن 30 عاما في تاريخ التقديم.
  5. أن يكون المنتدب حاصلا على تقرير كفاية لا يقل عن جيد من واقع آخر تفتيش فني مع تقديم بيان حالة وظيفية معتمد.

المؤهلات المطلوبة لوظائف هيئة العامة للرقابة المالية

  • بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية قسمي الاقتصاد والإحصاء.
  • بكالوريوس هندسة، أو حاسبات وتكنولوجيا المعلومات خبرة في أحد المجالات التالية:
  • C# developerJunior Oracle Apex developerSenior Oracle Apex DeveloperSenior Technical Support.
  • بكالوريوس تجارة في تخصصات «علوم اكتوارية، وإدارة اعمال لغة إنجليزية».
  • ليسانس حقوق «لغة إنجليزية، وعربية»
  • مؤهل عالي مناسب وحاصل على شهادة معتمدة Social media graphic designer.

الشروط العامة المطلوب توافرها في المتقدم.

  • أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
  • الحصول على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات المعتمدة بتقدير «جيد جدًا» على الأقل ويفضل الحاصلين على مؤهلات أعلى.
  • يفضل من لديه خبرة عملية مع تقديم ما يثبت ذلك.
  • أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامه «كتابة، وتحدث»، وإجادة تامه لاستخدام الحاسب الآلي.
  • أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ولا يكون قد سبق فصله من عمل سابق مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديث.
  • ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما في تاريخ الإعلان.
  • يتم تحديد كل وظيفة طبقًا للمؤهل العلمي وكذا الخبرة في المجال.
  • ينتهي التقديم في نهاية يوم عمل الخميس الموافق 9 فبراير 2023.
وظائف هيئة العامة للرقابة المالية

إجراءات التقديم للوظيفة

الموعد النهائي لقبول الطلبات في غضون 14 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، ولن يتم قبول الطلبات المتأخرة.

تقوم لجنة مخصصة بمراجعة الطلبات المقدمة لتحديد مدى ملاءمة مهارات المتقدم وخبراته، ومدى استيفاء مقدم الطلب للمعايير المطلوبة.

تتم دعوة المؤهلين لإجراء المقابلات الشخصية، ويتم إجراء الاختبارات اللازمة، واختيار أنسب المتقدمين للعقد، وتحديد موعد لبدء العمل.

كيفية التقديم لوظائف الهيئة العامة للرقابة المالية 2023

للتقدم برجاء اتباع الرابط التالي:- “من هـــنــا

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