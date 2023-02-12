عبد الله الميهي يهنئ اللواء سيد الحمراوي لزفاف نجله الدكتور عمر على الدكتورة نعمة الله

الفجر الفني
بوابة الفجر

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

يتقدم الزميل عبد الله الميهي، رئيس قسمي المتابعة والمحتوى، وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين، بأرق التهاني للسيد اللواء سيد الحمراوي، بمناسبة زفاف نجله الدكتور  "عمر" على الدكتورة نعمة الله كمال  فى ليلة سعيدة ساحرة جمعت الأهل والأحباب. 

خالص الأمنيات القلبية للعروسين بحياة زوجية هادئة ومستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير.

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