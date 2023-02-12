وظائف هيئة التأمين الصحي الشامل لعام 2023: رابط التقديم وعدد ساعات العمل

تعلن المديرية العامة للتأمين الصحي الشامل عن بعض الوظائف الشاغرة على شبكة الإنترنت من خلال موقعها الرسمي، حيث توضح من خلال هذا الإعلان الشروط الكاملة لهذه الوظائف والمستندات والمستندات المطلوبة مع الروابط وطريقة تقديمها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي.

المستندات الأصلية المقدمة متاحة فقط للعرض من قبل المتقدمين من خارج إدارة الدولة، وسيتم تسليم الطلبات والوثائق المذكورة أعلاه يدويًا إلى الأمانة الفنية للجنة اختيار القيادة وإدارة الإشراف في المديرية العامة للصحة العامة اعتبارًا من يوم الأحد، من 12 أبريل 2022 إلى 1 مارس 2023 تأمين لمدة 30 يومًا بمقر الهيئة بالعنوان أعلاه يوم الثلاثاء. لن يتم النظر في الطلبات المستلمة قبل أو بعد التاريخ المحدد أو المستلم عن طريق البريد.

وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحي

يعتبر التأمين الصحي الشامل خطوة في تطوير وإصلاح النظام الصحي، لأن أكبر الصناديق مفتوحة للمستفيدين من النظام ومقدمي الخدمة المختلفين.

النظام الجديد تحت مسؤولية ثلاثة أطراف لضمان الجودة ورضا المستخدم.

يوفر النظام تغطية شاملة تبدأ من المتابعة المنتظمة (قبل وبعد الجراحة) للفحوصات والأدوية والتدخلات الجراحية.

كما تتيح إدارة نظام التأمين الصحي الكامل مشاركة المؤسسات الطبية للقطاع الخاص (المستشفيات - المعامل - مراكز الأشعة - الصيدليات).

ومع ذلك، بموجب شروط وكالة الجودة والرقابة، للمستفيدين الراغبين في الحصول على

الخدمات الطبية حرية اختيار المؤسسات الخاصة المشاركة في التأمين الصحي الشامل من خلال المراقبة المنتظمة.

النظام مسؤول عن التحكم في أسعار الخدمات الطبية في النظام الجديد، حتى الخدمات من المؤسسات الطبية الخاصة المشاركة في النظام.

تأكد من مراعاة المستفيدين وتأكد من كفاءة النظام ومواكبة التغييرات.

الوظائف الشاغرة 2023

أخصائي شؤون الاستثمار: يشترط مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي حسابات موازنة: يفضل الحاصلين على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة. أخصائي تحصيل ومتابعة إيرادات: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. كاتب شؤون مالية: مؤهل فوق المتوسط أو متوسط. أخصائي مخازن: مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل. أمين مخازن: مؤهل فوق المتوسط أو متوسط. أخصائي شؤون مرضى: مؤهل عال مناسب (طب بشري، طب أسنان، صيدلة) أخصائي تسجيل وإصدار: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي منافذ التأمين الصحي الشامل: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي خدمة عملاء: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي مراجعة فنية: مؤهل عال مناسب (طب بشري، طب أسنان، صيدلة). أخصائي مراجعة حسابية: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي بنية أساسية وتأمين معلومات: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي نظم ومعلومات ودعم فني: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي إحصاء وتقارير ونشر إلكتروني: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي إدارة وتنمية مواهب: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي عمليات موارد بشرية: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. أخصائي شؤون إدارية: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. كاتب شؤون إدارية «مشرف حركة ونقل»: مؤهل متوسط أو فوق متوسط يناسب مع نوع وطبيعة العمل. كاتب شؤون إدارية «شؤون مقر، مسؤول الصادر والوارد»: مؤهل متوسط أو فوق متوسط يناسب مع نوع وطبيعة العمل. أخصائي أمن: مؤهل عال يناسب طبيعة العمل. سائق: مؤهل أقل من المتوسط

شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للتأمين الصحي الشامل

الشروط العامة لجميع الوظائف هي كما يلي:-

الإلمام الكامل بلغة أجنبية ومهارات حاسوبية كاملة ودرجة علمية من جامعة مصرية أو دولية معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعة.

الشروط الخاصة ببعض الوظائف هي كما يلي

وظائف في القطاع الطبي

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الطب (جراحة).

المناصب الطبية القيادية

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في أي مجال طبي.

تعطى الأفضلية للأشخاص الحاصلين على درجة الماجستير في الإدارة أو أولئك الذين لديهم خبرة إدارية لمدة عام على الأقل.

المناصب القيادية الإدارية والمالية

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية من أي جامعة.

تعطى الأولوية والأفضلية للأشخاص الحاصلين على درجة الماجستير في الإدارة أو للأشخاص الذين لديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص.

وظائف فنية

يجب أن يكون لدى المتقدمين مؤهل يتوافق مع الوظيفة المعلن عنها ؛ في حالة الكيميائيين، يتم إعطاء الأفضلية لخريجي الماجستير في التخصص.

الأولوية والأفضلية لمن لديهم خبرة سنة واحدة على الأقل في التخصص.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:إجتياز الإختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

القدرة على إستخدام الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

إجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

الإلتزام بالقوانين وقواعد وأخلاقيات العمل.

سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى

مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها

تسعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

الرابط المخصص للتقديم في وظائف التأمين الصحي

وعلى الراغبين في التقديم نموذج التقديم للانضمام بالعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل أن يقوم بإرس المستندات المطلوبة بالإضافة إلى السيرة الذاتية CV ممسوحة ضوئيًا على البريد الإلكتروني الآتي: "اضغط هنا للتقديم".