بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا يلا شوت MAN CITY|| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا يلا شوت MAN CITY|| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت اليوم

يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا

تقام مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يأتي فريق أستون فيلا فى المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة.

بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا يلا شوت MAN CITY|| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت اليوم

ويتطلع فريق مان سيتي للعودة للانتصارات بالدوري الإنجليزي اليوم، بعد الخسارة أمام توتنهام 0-1 فى الجولة الـ 22 من مسابقة البريميرليج باستاد "توتنهام هوتسبير".



ويسعى فريق مان سيتي، بقيادة مدربه المخضرم بيب جوارديولا، لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي من أجل مواصلة الزحف نحو أرسنال المتصدر، أمًلا فى اقتناص اللقب بأخر لحظات البطولة هذا الموسم.

مباراة مان سيتي ضد أستون فيلا

ويحلم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، فى تحقيق رقم قياسي فريد مع الفريق السماوي، بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي.

بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا يلا شوت MAN CITY|| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت اليوم

ويعيش فريق مانشستر سيتي فترة غيرة مستقرة على الجانب الإداري، بعد توجيه إتهام له بانتهاك القواعد المالية أكثر من مئة مرة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.

ويواجه السيتيزنز عقوبات قاسية فى حال ثبوت إدانته بانتهاك القواعد، ومن المتوقع أن تكون غرامة المالية وقد تصل إلي حد خصم النقاط إلى الاستبعاد من الدوري.

