يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر MAN CITY: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر دون تقطيع

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يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر MAN CITY: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر دون تقطيع

يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر MAN CITY: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر دون تقطيع

يخوض مانشستر سيتي مباراة هامة اليوم الأحد، ضمن مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فعاليات الجولة 23.

يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

موعد مشاهدة مباراة مان سيتي وأستون اليوم الأحد 12-2-2023
المباراة

الموعد بتوقيت مصر

الموعد بتوقيت السعودية

مان سيتي وأستون فيلا

السادسة والنصف مساءً

السابعة والنصف مساءً

القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا
المباراة

القناة الناقلة

مانشستر سيتي وأستون فيلا

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خسر مان سيتي 4 لقاءات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكثر مما هزم طوال البطولة في الموسم الماضي (3) وهزم بهدف وحيد أمام توتنهام في الأسبوع الماضي، لكنه لم يخسر في مواجهتين متتاليتين بالبرميرليج منذ ديسمبر 2018.

وفاز مانشستر سيتي في أخر 12 لقاء على ملعبه (الإمارات) أمام منافس اليوم ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي، واستطاع تحويل تأخره 2-0 لفوز مثير بنتيجة 3-2، فاز به بلقب الدوري في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

فاز أستون فيلا في مباراة واحدة فقط في أخر 29 مباراة خاضها خارج الديار ضمن منافسات الدوري ضد حامل اللقب، تعادل في 6 مباريات، وخسر في 22 مواجهة، حين فاز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد في ديسمبر 2009.

فاز أستون فيلا بمبارياته الثلاث خارج ملعبه تحت إشراف المدرب أوناي ايمري في الدوري الإنجليزي، علما بأن جون جريجوري هو المدرب الوحيد الذي فاز مع الفريق في أول 4 مباريات خارج ملعبه في تاريخ مشاركاته بالدوري.

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