مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت اليوم
يستقبل مانشستر سيتي ضيفه أستون فيلا مساء اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
مانشستر سيتي وأستون فيلا
يدخل فريق الإسباني، بيب غوارديولا، لهذه المباراة وهم يحتلون المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.
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اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا
اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا
وفي أخر 6 مباريات بين الفريقان، تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.
وخلال تلك المباريات سجل السيتي نحو 12 هدف واستقبل 6 أهداف.
مانشستر سيتي
ومن المتوقع أن يدخل السيتي لهذه المباراة بتشكيل كالأتي:
حراسة المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: لويس، أكانجي، لابورتي، أكي.
خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوجان.
خط الهجوم: محرز، هالاند، غريليش.
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