يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر كورة لايف في البريميرليج

مواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، شاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023. تعرف على موعد المباراة وقنوات الإرسال والتشكيل المتوقع للفريقين والنتيجة المتوقعة من خلال هذا المقال المقدم من وكالة اندماج الإخبارية.

مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا لليوم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023 اليوم الأحد 12 فبراير 2023. اكتشف معنا موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، عندما يلعب مانشستر سيتي بحثًا عن النصر. لمطاردة أرسنال على رأس الطاولة. تعرف على القنوات التي ستبث المباراة القادمة، والتشكيل المتوقع للفريقين للمباراة والنتيجة المتوقعة لمباراة مان سيتي ضد أستون فيلا.

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

يحتل مانشستر سيتي المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة جمعها السيتي في 21 مباراة. تمكن مانشستر سيتي من الفوز في 14 جولة وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مباريات فقط حتى الآن.

يقع أستون فيلا في المنطقة الدافئة من جدول الدوري الممتاز، ويحتل المركز الحادي عشر، وله 28 نقطة. فاز أستون فيلا في 8 مباريات وتعادل في 4، بينما خسر 9 مباريات على مدار 21 جولة من البطولة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم

سيستقبل مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا على أرضه ووسط جماهيره في استاد الاتحاد. مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، التي ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية بفارغ الصبر في كل مكان، هي جزء من مباريات الجولة الثالثة والعشرين لموسم 2022-2023. ويسعى مان سيتي للعودة مرة أخرى لمطاردة متصدر البطولة أرسنال، بعد أن خسر الفريق مباراة الجولة 22 أمام توتنهام (0-1) بتاريخ 5-02-2023.

من ناحية أخرى، سيحاول أستون فيلا الحصول على نتيجة إيجابية واحدة على الأقل من شأنها تحسين مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت نهاية مباراة أستون فيلا الأخيرة في الدوري الإنجليزي لصالح منافسه ليستر سيتي، الذي فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح أستون. تقرر أن يكون حكم المباراة بين مان سيتي وأستون فيلا هو الحكم الإنجليزي روبرت جونز.

القنوات التي تبث مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

يمكنكم متابعة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر قنوات شبكة بي إن الرياضية القطرية. تمتلك الشبكة حقوق البث المباشر والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا على قناة (beIN Sports Premium 1). وتقرر أن يكون المعلق على مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز هو المعلق الرياضي حسن العيدروس الذي سيعلق على أحداث ومسار المباراة.

موعد مباراة مان سيتي وأستون فيلا

ستبدأ المباراة القادمة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة. يمكن متابعة البث المباشر للاجتماع في الأوقات التالية:

19:30 بتوقيت السعودية والكويت وقطر 18:30 بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا الساعة 17:30 بتوقيت المغرب وتونس

توقع مانشستر سيتي تشكيلة الفريق ضد أستون فيلا

سيبدأ مانشستر سيتي المباراة الهجومية منذ البداية حتى لا تتسع الفجوة مع أرسنال. من المرجح أن يبدأ مدير الفريق بيب جوارديولا هذه المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: إيدرسون الخط الدفاعي: مانويل أكانجي، كايل ووكر، ناثان أك، ريكو لويس خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، جاك جيراليش، رياض محرز خط الهجوم: إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز

توقع أستون فيلا التشكيلة الأساسية ضد مانشستر سيتي

ويلعب الفريق (4-4-2) ويتوقع أن يلعب المدرب أوناي إيمري مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي بهذا التشكيل:

حارس المرمى: إميليانو مارتينز خط دفاعي: أشلي يونغ، إزري كونسا، تيرون مينجز، أليكس مورينو خط الوسط: جاكوب رامزي، بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، إميليانو بوينديا خط الهجوم: ليون بيلي، أولير واتكينز

تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي وأستون فيلا

التقى فريقا السيتي وأستون في 160 مباراة عبر جميع المسابقات والمسابقات قبل مباراة اليوم بين الفريقين. وانتصر فريق مانشستر سيتي في 72 مباراة، فيما فاز أستون في 48 مباراة وتعادل في 40 أخرى، وكان آخر لقاء بينهما في 22 مايو 2022، وانتهى لصالح مانشستر سيتي بفوزه (3-2).

كان أكبر انتصار لمانشستر سيتي على أستون فيلا في 17 نوفمبر 2012 (5-0)، وكان هناك فوز آخر انتهى بفوز مانشستر سيتي (6-1) في عام 2020 في الدوري الإنجليزي. لكن أعظم انتصار لفريق أستون كان على سيتي في عام 1928 وفازوا (5-1).

وهكذا استعرضنا، عبر وكالة اندماج، مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023. نستكشف أهم المعلومات الخاصة بهذا اللقاء مثل التاريخ وقنوات الإرسال وتاريخ المواجهات المباشرة بينهما. تعرفنا أيضًا على تشكيلة المباراة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا.