وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري لعام 2023: شروط ورابط التقديم

تعلن الزكاة والجمعيات الخيرية المصرية عن الحاجة لملء بعض الوظائف المهنية وتوفر للمتقدمين بعض الشروط لملء فرص العمل المتاحة.

كشف بيت الزكاة المصري عن تفاصيل الوظائف المتاحة على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وهناك وظيفة زكاة في مصر بعقد عمل محدد المدة يمكن تجديدها كل عام بعد فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر بشرط أن تكون بدوام كامل.

وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري 2023

مدير شئون إدارية خبرة 10 سنوات فأكثر حاصل على مؤهل عالي مناسب.

محاسب مالي خبرة 5 سنوات فأكثر بكالوريوس تجارة.

أخصائي دعم فني خبرة 3 سنوات فأكثر بكالوريوس هندسة حاسبات، وبكالوريوس هندسة نظم ومعلومات.

باحث اجتماعي، بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر بكالوريوس خدمة اجتماعية.

سكرتارية بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل عالي مناسب.

مدخل بيانات بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل عالي مناسب.

مندوب تحصيل بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل فوق المتوسط.

فني خدمات إدارية بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

عامل خدمات معاونة بشرط امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر والحصول على إعدادية فيما فوق ويشترط القراءة والكتابة.

رابط التقديم لوظائف بيت الزكاة والصدقات المصري

للتقدم برجاء اتباع الرابط التالي:- “من هـــنــا”