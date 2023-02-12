مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم يلا شوت، يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره أستون فيلا مساء اليوم الأحد 12 فبراير، على إستاد الاتحاد، وذلك لحساب فعاليات الأسبوع الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2022/2023م.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم يلا كورة، يظهر مانشستر سيتي بصورة مميزة في مسابقة الدوري بالرغم من الخسارة في الجولة الماضية على يد توتنهام بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند النقطة 45 في المركز الثاني على جدول الترتيب وبفارق 6 نقاط عن المتصدر آرسنال ونقطتين عن الثالث مانشستر يونايتد.



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم يلا شوت الجديد، وقام السيتي بالعمل الجيد في التدريبات للتحضير لهذه المباراة لوقف نزيف النقاط والعودة من جديد لسكة الانتصارات والضغط على المتصدر للدفاع عن لقبه للموسم الثالث تواليًا، لذا سيقاتل الفريق بشراسة لتحقيق الفوز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم يلا شوت حصري، وعلى الجانب الأخر، وقع أستون فيلا في فخ الخسارة أمام ليستر سيتي برباعية مقابل هدفين في الجولة السابقة، ليتوقف رصيده عند 28 نقط في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب.

ويتطلع الأستون لتصحيح المسار ومحاولة العودة من جديد للطريق الصحيح، لذا سيحاول الفريق بذل أقصى جهد ممكن اليوم لتحقيق النقاط الكاملة والاسمرار في البقاء بالمناطق الأمنة وتجنب الرجوع للخلف.