مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 12-1-2023.

وتعد مواجهة اليوم صعبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره أستون فيلا، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المواجهات القوية خلال الفترة الأخيرة.

السيتى يعانى بعد الهزيمة الأخيرة

وكان فريق مانشستر سيتي تعرض الهزيمة المفاجئة امام نظيره توتنهام بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء 5 فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويأمل جوارديولا المدير الفنى للفريق في استعادة توازن الفريق فى مواجهة اليوم بتحقيق الانتصار واقتناص نقاط المباراة للحفاظ على آماله فى المنافسة على درع المسابقة بالرغم من أن المنافس يمتلك رغبة كبيرة فى تحقيق الفوز أيضا.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

ترتيب مانشستر سيتي وفريق أستون فيلا في البريميرليج

يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة جمعها السيتي من خوض 21 مواجهة. استطاع مانشسترسيتي أن يحقق الفوز في 14 من الجولات وتعادل في 3 مباريات، بينما خسر 4 مباريات فقط حتى الآن

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره أستون فيلا، في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و6:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا والأردن، 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

وتنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، عبر شاشة قناة belN Sports premium 1، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


 

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