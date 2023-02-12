مشاهدة مسلسل الثمن الحلقه 27 ماي سيما جودة full hd

مسلسل الثمن الحلقه 27 || إيجي بيست مسلسل الثمن

يمكنكم متابعة مشاهدة مسلسل الثمن الحلقه 27 ماي سيما عبر الرابط الذي سيتاح لحضراتكم عبر موقعنا الفجر ونذكر لكم أهم تفاصيل الحلقة 27 مسلسل الثمن، ويتشوق الكثير من الجماهير إلى متابعة بقية أحداث مسلسل الثمن، حيث تم عرض 26 حلقة من المسلسل حتى الآن، يتم عرض المسلسل طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت عبر قناة mbc، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مدينتي السعودية والعراق، وفي تمام الساعة 10 بتوقيت دولة الإمارات.

مسلسل الثمن الحلقة 27

أحداث مسلسل الثمن الحلقة 27 إيجي بيست تشهد على تقرب تيما وكرم من بعضهما البعض بينما يقوم السيد إبراهيم بإلغاء بطاقات فراس الائتمانية وفي أحداث مسلسل الثمن الحلقة السابعة والعشرين يشارك فراس في مشروع فريق موزايك في مناقصة تنافسية.

أحداث مسلسل الثمن الحلقة 27

ملخص مسلسل الثمن الحلقة السابعة والعشرين نجدها أنها تنتهي المطاف بها حول بسالم وفراس في مركز الشرطة بعد شجار بينهما، وفي أحداث مسلسل الثمن الحلقة 27 ماي سيما تحاول هيفاء تجنبه، بينما يقوم معتصم بتهديدها، وترتبك سارة بسبب تصرفات زين تجاهها.

القنوات التي تعرض مسلسل الثمن

سيتم عرض مسلسل الثمن الحلقة 27 اليوم في تمام الساعة 8 ليلًا على قناتي mbc، mbc العراق، ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال تسجيل الدخول إلى منصة شاهد الرقمية بشكل حصري وبجودة عالية.

أحداث المسلسل

تشهد حلقات المسلسل الكثير من الأحداث، حيث تدور أحداثه حول وصول فراس إلى المستشفى وتمنعه نور من الدخول لزيارة والده، ويفكر زين في التجسس على الشركة لسرقة معلوماتها.كما قام ابراهيم بطرد فراس وسالم من بيته، بينما عرض معتز على هيفا التحايل على صباح وسرقة مناقصات من الجهاز الخاص بها، على نحو آخر فوجئ ابراهيم ببيع منزله القديم بواسطة فراس ابنه.

أبطال المسلسل

يشارك في العمل الدرامي الثمن مجموعة من النجوم العمالقة وهم “باسل خياط، سارة ابي كنعان، نيقولا معوض، رزان جمال، صباح الجزائري، رندة كعدي، وسام فارس، رفيق علي أحمد” ومجموعة كبيرة من النجوم.

مشاهدة ل مسلسل الدراما والتشويق السوري اللبناني الثمن الحلقة 1 الاولي كاملة بجودة عالية اون لاين، تدور احداث المسلسل حول: تلجأ أرملة لخيارها الوحيد المتبقي لتغطية تكاليف علاج ابنها من السرطان، وهو أن تطلب المال من مديرها الذي يشترط عليها تمضية ليلة واحدة معه.