الحلقة 27 مسلسل الثمن إيجي بيست iiegybest حصريا

تحميل مسلسل الثمن الحلقة 27 ماي سيما

مسلسل الثمن الحلقة 27 يعتبر من المسلسلات التي لاقت انتشارا في مشاهدتها الفترة الأخير ونقدم لكم عبر موقع الفجر تحميل مسلسل الثمن الحلقة 28 إيجي بست، مسلسل الثمن الحلقة 27 السابعة والعشرون - حيث ازداد البحث عن كل ما يتعلق بمسلسل الثمن بشكل جنوني والذي ظهر خلال الساعات القليلة الماضية، يواصل الفجر نشر الحلقات الكاملة من مسلسل الثمن بجودة HD. تأتي عمليات البحث المتزايدة عن مسلسل "الثمن" بسبب تعلق المشاهدين الكبير بالمسلسل، بالإضافة إلى الفنانين العاملين فيه.

مسلسل الثمن الحلقة 27

مسلسل الثمن يندرج ضمن الأعمال الاجتماعية في إطار التشويق والرومنسية، حيث تدور أحداثه حول شخصية شهرزاد التي فقدت زوجها في حادث سيارة تاركًا ابنه الصغير الذي لم تعترف عائلتها به، لاحقًا مايصاب الطفل بالسرطان وتبدأ شهرزاد بجمع المال، حيث يعرض عليها أحد الأثرياء المال لتبدأ القصة الدرامية.

الحلقة 27 مسلسل الثمن إيجي بيست

الحلقة 27 مسلسل الثمن، تلجأ أرملة لخيارها الوحيد المتبقي لتغطية تكاليف علاج ابنها من السرطان، وهو أن تطلب المال من مديرها الذي يشترط عليها تمضية ليلة واحدة معه.

نجوم مسلسل الثمن

باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوض، سارة ابي كنعان، صباح الجزائري، رفيق علي احمد، رندة كعدي، وسام فارس.

مواعيد عرض مسلسل الثمن

وبدأت أولى قنوات عرض مسلسل الثمن وهي قناة ام بي سي 1 وقناة ام بي سي العراق من مساء يوم الاحد الموافق 8 يناير 2023 في عرض مسلسل الثمن الذي يعرض على شاشة القناة كعرض أول وحصري على قناة مفتوحة، كما ويعرض مسلسل الثمن على منصة شاهد قبل عرضه على الشاشة.

يعرض مسلسل الثمن يوميًا من الأحد إلى الأربعاء:

5.00 مساءًا بتوقيت جرينتش

6.00 مساءًا بتوقيت الجزائر

7.00 مساءًا بتوقيت مصر

8.00 مساءًا بتوقيت السعودية

9.00 مساءًا بتوقيت الإمارات

موعد عرض مسلسل الثمن على mbc العراق

6.00 مساءًا بتوقيت جرينتش

7.00 مساءًا بتوقيت الجزائر

8.00 مساءًا بتوقيت مصر

9.00 مساءًا بتوقيت السعودية والعراق

10.00 مساءًا بتوقيت الإمارات

الإعادة على mbc1 وmbc العراق

5.00 صباحًا بتوقيت جرنتش

6.00 صباحًا بتوقيت الجزائر

7.00 صباحًا بتوقيت مصر

8.00 صباحًا بتوقيت السعودية

9.00 صباحًا بتوقيت الإمارات

الإعادة الثانية على mbc العراق

1.00 مساءًا بتوقيت جرينتش

2.00 مساءًا بتوقيت الجزائر

3.00 مساءًا بتوقيت مصر

4.00 مساءًا بتوقيت السعودية والعراق

5.00 مساءًا بتوقيت الإمارات

حلقات مجمعة على قناة mbc1

كل حلقات الاسبوع "خمس حلقات متتالية" مساء الخميس "صباح الجمعة"

10.00 مساءًا بتوقيت جرينتش

11.00 مساءًا صباحًا بتوقيت الجزائر

12.00 منتصف الليل بتوقيت مصر

1.00 صباحًا بتوقيت السعودية

2.00 صباحًا بتوقيت الإمارات