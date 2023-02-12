نتفليكس مشاهدة مسلسل الصفقة HD الكويتي

رابط مشاهدة مسلسل الصفقة HD الكويتي جميع الحلقات 2023 شاهد فور يو الذي نقدمه عبر موقع الفجر، حيث يبحث مئات الآلاف من الأشخاص في دولة الكويت عبر محركات البحث الإلكترونية عن رابط لمشاهدة مسلسل الصفقة نتفليكس الذي تصدرت قائمة الترند، وسط تفاعل كبير من المتابعين حول قصته الجذابة وأحداثه، مثل هذا المسلسل الخليجي. استطاعت بفضل ذلك جذب متابعيها لمتابعتها، وتتكون من ست حلقات. مدة كل حلقة نحو 50 إلى 54 دقيقة، وقد تم عرضها جميعًا، حيث أن الحلقة الأولى كانت في الثامن من فبراير، ونتيجة لذلك نقل فريق لايف واشنطن تفاصيلها في هذا المقال، والتي ذكرناها في جميع صفحاتنا الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط مشاهدة مسلسل الصفقة HD الكويتي جميع الحلقات 2023 شاهد فور يو

بعد 3 أيام من بدء عرضه، تصدر مسلسل «الصفقة» أول إنتاج أصلي لـ«نتفليكس» في الكويت والخليج قوائم الأعلى مشاهدة في 4 دول عربية هي الكويت والسعودية وعمان وقطر، بينما احتل المركز الثالث في الأردن والتاسع في لبنان وسط توقعات بتصدره الأعلى مشاهدة في العديد من الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتناول المسلسل الجديد قصة رائدتي الأعمال «فريدة» و«منيرة»، بعد دخولهما إلى معترك سوق الكويت للأوراق المالية التنافسي الذي يُسيطر عليه الرجال، بينما تشقّان طريقهما نحو القمة.

نتفليكس مشاهدة مسلسل الصفقة HD الكويتي ويحيي المسلسل «بريق حقبة الثمانينات وألقها» من القرن الماضي، وذلك إبان ازدهار سوق الأوراق المالية ورواج آخر صيحات الموضة وتألقها.

ومسلسل «الصفقة» من فكرة وتأليف الكاتبة الكويتية نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل، ومن وحي أحداث حقيقية تتمحور فصولها غير المروية مسبقًا حول المرأة.

وتقع أحداث المسلسل في 6 حلقات من إنتاج عبدالله بوشهري وإخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي، واصبح العمل متاحًا للعرض على «نتفليكس» في 190 دولة.

وتم عرض أولى حلقات مسلسل الصفقة الكويتي ى على منصة نتفليكس في 8 فبراير 2023،وسيعرض مسلسل الصفقة الكويتي مساء اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 حيث سيكون الموسم الأول متاحًا للمشاهدة في 190 دولة حول العالم.

أبطال مسلسل الصفقة الكويتي

ويشارك في مسلسل الصفقة مجموعة من الفنانين في الكويت وهما

روان الصايغ

منى حسين

محمد المنصور

فيصل العميري

المهدي

ومسلسل الصفقة من إخراج كريم الشناوي، وجاسم المهنا.