مسلسل الصفقة الحلقة 1 ايجي بست

شاهد مسلسل الصفقة الحلقة 1 نتفليكس مجانا بجودة HD، أطلقت منصة نتفليكس أخيرًا البرومو التشويقي لمسلسل «الصفقة»، من إنتاج شركة «بيوند»، للمنتج والمخرج عبدالله بوشهري، ومن إخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي.المسلسل العربي الجديد الذي سيُعرَض عبر المنصة 8 فبراير المقبل في 190 دولة، من فكرة وتأليف نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل.

ويتناول المسلسل الجديد قصة رائدتي الأعمال «فريدة» و«منيرة»، بعد دخولهن إلى معترك سوق الكويت للأوراق المالية التنافسي الذي يُسيطر عليه الرجال، بينما تشقّان طريقهما نحو القمة.

ويحيي المسلسل «بريق حقبة الثمانينيات وألقها» من القرن الماضي، وذلك إبان ازدهار سوق الأوراق المالية ورواج آخر صيحات الموضة وتألقها.

شاهد مسلسل الصفقة الحلقة 1 نتفليكس مجانا بجودة HD

مسلسل الصفقة الحلقة 1 إيجي بست يضم المسلسل، الذي سيُعرض على الشاشات للجماهير في جميع أنحاء العالم، كوكبة من ألمع نجوم الكويت والخليج، منهم روان مهدي ومنى حسين ومحمد المنصور وفيصل العميري وحسين المهدي.

يُحيي المسلسل ألق حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك إبان ازدهار سوق الأوراق المالية، ورواج آخر صيحات الموضة، وتألقها أكثر من قبل، وهو من وحي أحداث حقيقية، تتمحور فصولها غير المروية مسبقًا حول المرأة، حيث يتناول قصة رائدتَي الأعمال «فريدة» و«منيرة»، اللتين تدخلان معترك سوق الكويت للأوراق المالية التنافسي، الذي يُسيطر عليه الرجال، وتشقّان طريقهما نحو القمة.

مسلسل الصفقة الحلقة 1 ايجي بست

تحميل الحلقة 1 مسلسل الصفقة نتفليكس، سبب اختيار «نتفليكس» للفكرة، فأفاد بوشهري: «عندما عرضت الكاتبة نادية أحمد الفكرة على نتفليكس لاقت استحسان المنصة، التي رأت أن الكويت خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي كانت سباقة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارة، وأن المرأة الكويتية كانت لها بصمات مهمة، تلك الحقبة الثرية ملهمة لأي كاتب ومنتج لينسجا عملًا يستعرض ملامح الفترة بدقة، ويرصد أهم تحولاتها».

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أوضح بوشهري: «الصفقة من أصعب الأعمال التي أنتجتها، ومن سيشاهد العمل سيعي جيدًا ما أقول. بعض المشاهد تم تصويرها بمشاركة 150 و200 كومبارس، وهذا العدد كبير، وتصعب السيطرة عليه داخل موقع التصوير، مثل ساحة البورصة، على سبيل المثال، فضلًا عن كون الأحداث تدور خلال حقبة زمنية ماضية (الثمانينيات)، ما تطلب تجهيزات ضخمة، من حيث الديكورات والأزياء وراكورات للفنانات، واللوك الواحد لكل فنانة كان يستغرق تبديله من ساعة إلى ساعتين تقريبًا». واستطرد: «أضف إلى ذلك كوالتي الصورة، الذي كان يجب أن يناسب منصة بحجم نتفليكس، ولنقدم جودة عالية، كان يجب الاعتناء بجميع مفردات الصورة، مثل الإضاءة والتصوير، إلى جانب أن بعض المشاهد كانت تنطوي على خطورة، ما استدعى التأمين على عملية التصوير برمتها، من مواقع وممثلين وفنيين، ولأن هذا الأمر جديد على الكويت لجأنا إلى شركة عالمية، من خلال شركة كويتية للتأمين على المشروع ككل، فضلًا عن الاستعانة بمدرب تمثيل في موقع التصوير، وهذا الأمر لم يحدث في أي عمل فني من قبل».