نتفليكس || مسلسل الصفقة الحلقة 2 شاهدو فور يو.. ماي سيما الحلقة الثانية مسلسل الصفقة

youtube || مسلسل الصفقة الحلقة 2 بجودة HD

مسلسل الصفقة الحلقة 2 شاهدو فور يو.. ماي سيما الحلقة الثانية مسلسل الصفقة مستوحاة من الأحداث الحقيقية، شرعت سيدتان في ريادة سوق الأوراق المالية في الكويت في الثمانينيات - وقامت بتعطيل نادي الأولاد الفاسدين على طول الطريق.أطلقت منصة Netflix مؤخرًا الإعلان التشويقي لمسلسل “The Deal”، من إنتاج شركة “Beyond”، وإنتاج وإخراج عبد الله بوشهري، وإخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي.المسلسل العربي الجديد، الذي سيعرض على المنصة في 8 فبراير المقبل في 190 دولة، من تصميم وكتابة نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل.

المسلسل الذي سيعرض على الشاشات أمام الجماهير في جميع أنحاء العالم، يضم مجموعة من ألمع النجوم في الكويت والخليج منهم روان مهدي ومنى حسين ومحمد المنصور وفيصل الأميري وحسين المهدي..

مسلسل الصفقة الحلقة 2 شاهدو فور يو

مسلسل الصفقة الحلقة 2 شاهدو فور يو المسلسل يحيي بريق ثمانينيات القرن الماضي، في ظل ازدهار البورصة، وشعبية آخر صيحات الموضة، وتألقها أكثر من ذي قبل. منيرة، التي تدخل الساحة التنافسية لسوق الكويت للأوراق المالية، التي يسيطر عليها الرجال، وتشق طريقها إلى القمة.

ماي سيما الحلقة الثانية مسلسل الصفقة

تحميل مسلسل الصفقة الحلقة 2 ايجي بست لعل من يشاهد العمل يدرك ريادة الكويت في فترة مبكرة من الزمن عندما كانت المرأة تكافح في بعض المجتمعات للحصول على أبسط حقوقها، بينما كانت نظيراتها في الكويت تشق طريقها نحو عالم المال والأعمال الذي كان يهيمن عليه. من قبل الرجال.

أما عن الصورة فيمكن القول أن كل مشهد تم تصويره بعناية، وهناك دقة في التفاصيل وثراء بصري وتكامل بين مكونات العمل الفني مما يعكس أهمية الإنتاج واستخدام الميزانيات الضخمة في الاتجاه الصحيح.

الجدير بالذكر، أن «الصفقة» من فكرة وتأليف نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل، وهو من وحي أحداث حقيقية تتمحور فصولها غير المروية مسبقًا حول المرأة، وسيُعرض على الشاشات للجماهير في جميع أنحاء العالم، فيما يضم كوكبة من ألمع نجوم الكويت والخليج، منهم روان مهدي ومنى حسين ومحمد المنصور وفيصل العميري وحسين المهدي.

مسلسل الصفقة الحلقة 2 ايجي بست

مسلسل الصفقة الحلقة 2 نتفليكس، ولعل الحفاظ على روح الثمانينيات في مواقع التصوير وبناء الزخارف الضخمة ومحاكاة بناء بورصة الكويت يؤكد أن صناع "الصفقة" حققوا المعادلة الصعبة بنص يتمتع بلغة درامية ذكية وحديثة يبشر بعمل مميز يعيد أمجاد فن الثمانينيات كما ظهر في حوارات الممثلين والانتقال من مشهد إلى آخر. الصورة غنية وغنية بالتفاصيل.