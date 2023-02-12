كيفية معرفة العنوان الوطني برقم الهوية 1444 address.gov.sa

كيفية استخراج العنوان الوطني

خدمة إلكترونية يقدمها البريد السعودي تمكن المستفيد من معرفة العنوان الوطني لشخص مسجل في العنوان الوطني مسبقًا، يبحث آلاف المواطنين السعوديين عن كيفية معرفة العنوان الوطني برقم الهوية في المملكة العربية السعودية على محرك البحث الشهير "جوجل". معرفة مكان وجودهم على الخريطة، وهذه الخدمة تقدم للمواطن بشكل إلكتروني بسيط وغير معقد لا يستغرق الاستعلام عنه الكثير من الوقت، وقد اهتمت الحكومة السعودية مؤخرًا بتطوير التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا في تقديم جميع الخدمات في جميع الوزارات الخدمية لتسهيل المواطن وتوفير الوقت والجهد ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م والتي تهدف إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بشكل كامل بحلول عام 2030 م، وجميع الأفراد المقيمين في الدولة. تستفيد المملكة العربية السعودية من هذه الخدمة إلى جانب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والخاصة، ولأننا نهتم على موقعنا بشرح كيفية الاستفسار عن الخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطني المملكة، فنحن نكتب إليكم على موقعنا.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يسأل الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية على موقعنا عن كيفية الإستعلام عن العنوان الوطني الخاص بهم بإستخدام رقم الهوية الوطنية، ونوضح لكم الآن جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام كالتالي:

أولًا عليك بالولوج إلى الموقع الرسمي للإستعلام عن العنوان الوطني على شبكة الإنترنت.

ثانيًا ادخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم الهاتف المُستخدم في التسجيل من قبل.

ثالثًا قم بالضغط على أيقونة التحقق من الهوية الوطنية الخاصة بك.

والآن سيتم ظهور كل المعلومات والتفاصيل الخاصة عن عنوانك الوطني الخاص بك.

وهكذا نكون وضحنا كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن العنوان الوطني بإستخدام رقم الهوية الوطنية.

كيفية استخراج العنوان الوطني

استعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية الوطنية وبرقم الجوال. ويسمح لهم بتحديث موقع العنوان الوطني وطباعة إثبات العنوان، وهو عنوان مكان إقامة المستخدمين ويمكن استخدامه للتحقق من عنوانهم لاستلام الطرود والطرود والشحنات، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يمكن البدء في الخدمة من خلال رابط الموقع الرسمي الخاص بموقع العنوان الوطني من هنا accounts.splonline.com.sa

أدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية.

إضافة كلمة المرور.

أدخل الرمز المرئي الذي في الصورة.

النقر على ايقونة تسجيل الدخول.

ثم إختر من القائمة الرئيسية خدمة إدارة العناوين الوطني المسجلة.

إضافة رقم الجوال.

أدخل رقم الهوية الوطنية في الحفل المخصص لذلك.

التحقق من الرقم المدخل سابقآ.

سوف تتلقي رسالة نصية عبر رقم الجوال، تحتوي على رقم الهاتف.

قم بإدخال الكود في الخانه الخاصة بذلك.

النقر على أيقونة استعلام من أجل معرفة العنوان الوطني برقم الجوال.

أخيرًا تظهر لك صفحة جديدة تحتوي على كافة المعلومات المسجلة في العنوان الوطني برقم الهوية بنجاح.