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إعلان وظائف التربية والتعليم 2023: المؤهلات والشروط المطلوبة ولينك التقديم

أخبار مصر
وظائف التربية والتعليم
وظائف التربية والتعليم 2023

يعد رابط التقدم لمسابقة التعليم 2023 من أكثر الكلمات مشاهدة على المنصة الإلكترونية في الوقت الحاضر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني عن فتح باب التقديم لوظائف مساعد التدريس مدير المدرسة هي المرحلة الابتدائية. من جميع المدارس الحكومية في كل محافظة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني عام 2023.

وظائف التربيه والتعليم ٢٠٢٣ المسابقة هي جزء من خطة الوزارة لاستكمال تعيين 150 ألف معلم في مدارس الخمس سنوات لسد العجز في المدارس الحكومية في جميع المحافظات، ودفع العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب في مصر مع المتقدمين، ويتم اختيار المعلمين على أساس عند الرغبة يجب أن يستوفي المعلمون المعينون المعايير ليتم اختيارهم.

يمكن لخريجي المعاهد التعليمية في جميع محافظات الجمهورية التقدم إلى المسابقات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوظائف الشاغرة المعلن عنها، حيث يجب أن يكون المتقدمون قد حصلوا على:-

شروط التقديم في مسابقة تعيين 150 ألف معلم

  • إلا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما.
  • أن يكون من خريجي أحد كليات التربية أو ما يعادلها ( تعليم أساسي، تعليم ابتدائي).
  • أن لا يقل التقدير التراكمي للأربع سنوات عن مقبول.
  • أن يجتاز كافة الامتحانات التي تعقد للمتقدمين المستوفين للشروط السابقة والتي تتم بشكل إلكتروني دون تدخل بشري لانتقاء المتقدمين.

المستندات اللازمة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم

  • صورة شخصية للمتقدم حديثة مقاس 4*6.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • المؤهل الدراسي موضح به التقدير التراكمي.
  • المؤهل الأعلى إن وجد.
  • صحفية الحالة الجنائية موجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم.
    إيصال الإيداع البنكي.
  • الموقف من التجنيد للذكور.
  • الخدمة العامة للإناث.
  • شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين.

للتقديم لوظائف التربية والتعليم 2023

وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من خلال اللينك:- “من هنا”.

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