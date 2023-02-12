التسجيل في منصة همة التعليمية 1444 الرخصة المهنية hemma.sa

رابط منصة همة التعليمية 1444 الرخصة المهنية للمعلمين

التسجيل في منصة همة التعليمية 1444 الرخصة المهنية للمعلمين الاستفسار عن منصة الهمة السعودية التعليمية أمر يود الكثيرون معرفته، حيث تعتبر هذه المنصة من المنصات التعليمية المتميزة داخل المملكة العربية السعودية، والتي يتنقل إليها عدد كبير من الطلاب والمدرسين وغيرهم، وخلال مقالتنا. سنعرض لكم الكثير من المعلومات حول منصة همة التعليمية، فتابعونا.

تعمل منصة همة التعليمية على تطوير المعلمين والطلاب وجميع جوانب النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من أهم المنصات الرقمية الإلكترونية للدورات التدريبية التي يتم الإعلان عنها، حيث تتيح المنصة للراغبين في ذلك. التقدم لهذه الدورات ورفع القدرات العامة، من خلال الحساب الشخصي لكل منها، ومن ثم يمكن لجميع العاملين في النظام التعليمي الدخول لشرح مراجعة امتحانات الترخيص المهني حسب المواعيد المقررة.

منصة همة التعليمية السعودية

عملت وزارة التعليم على تنفيذ بوابة همة التعليمية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الخدمات التعليمية لدى الجميع، كما أنها توفر الكثير من الاختبارات من النوع القياسي، حيث أن تلك البوابة منذ عام ١٤٥١ ه‍ كما أن الخدمات الخاصة بتلك البوابة ساعدت ما يصل نحو ٣ مليون شخص.

التسجيل في منصة همة التعليمية تسجيل

خطوات التسجيل في منصة همة التعليمية لمتابعة شروحات اختبارات الرخصة المهنية، سواء كنت من الطلاب أو المعلمين، حيث تقدم المنصة خدماتها لكل المهتمين بالعملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، وبسهولة دخول منصة همة التعليمية للاشتراك في الدورات المجانية، باتباع الأتي:

تسجيل الدخول إلى الرابط الإلكتروني منصة همة .

ومن ثم قم بإنشاء حساب شخصي.

تعبئة كافة البيانات التي يتم طلبها من الموقع.

كما يجب تدوين طرق التواصل والتي تتمثل في رقم الجوال والبريد الإلكتروني النشط.

عليك بتسجيل كلمة مرور لسهولة الوصول إلى الحساب.

مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها مع الضغط على أيقونة “تسجيل”.

اختر الدورة التدريبية التي ترغب في الاشتراك فيها.

الدورات الحالية منصة في همة التعليمية السعودية

أتاحت وزارة التعليم على تلك المنصة العديد من الدورات التدريبية وكذلك الخدمات التي تخص المعلمين والطلاب، حيث أن الجميع يمكن أن يستفاد من المنصة بشكل كبير، ولكن ينبغي أن يتم اتباع جميع الشروط التي تخص الدورات، حيث لن تلك الدورات تساهم في تأهيل الطلاب لتخطي اختبارات القدرات التي تخص الجامعة.

منصة همة التدريبية تهدف بشكل كبير إلى تزويد جميع المعلمين بالكثير من المهارات التي تساعد المعلمين على إحداث تحول رقمي شامل في الأمور التعليمية، بالإضافة إلى تطوير حالة المعلمين في عملية التدريس عن بعد، كما أن تلك المنصة تعمل على دعم المعلمين في إدارة البيئة الافتراضية، وكذلك القدرة على الحصول على الحصة المهنية، وتهيئة الأشخاص الذين يرغبون في العمل في مهنة التدريس داخل المملكة.

اختصاصات عمل منصة همة

هنام الكثير من الخدمات التي تقدمها منصة همة والتي تتمثل في الآتي:-

خدمات الطلاب : حيث يتوافر للطلاب مختلف الدورات الخاصة بقدرات التحصيل الدراسي.

: حيث يتوافر للطلاب مختلف الدورات الخاصة بقدرات التحصيل الدراسي. خدمات المعلمين : يتوافر لدى المنصة الكثير من خدمات الرخصة المهنية، فضلًا عن مهام التطوير.

: يتوافر لدى المنصة الكثير من خدمات الرخصة المهنية، فضلًا عن مهام التطوير. دورات متنوعة: حيث يتوافر على المنصة عدد من الدورات التي تؤهله الشخص للدخول على اختبارات القياس والتي تتمثل في اختبارات القدرات لدى الجامعات وغيرها.

طرق التواصل مع منصة همة

أولًا يمكن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بتلك المنصة عن طريق الرقم الموحد الخاص بها وهو ٩٢٠٠٣٣٠٧٦ كما أن تلك الطريقة تعتبر أكثر الطرق السهلة والبسيطة والتي يتم استعمالها بشكل كبير من أجل الوصول إلى خدمة العملاء بشكل سريع، والحصول على أجوبة لجميع الاستفسارات التي ترغب بها.

ثانيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتوافر صفحات رسمية للمنصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وهم فيس بوك وتويتر وانستقرام، ويمكن عن طريقهم أن يتم الحصول على جميع المعلومات التي ترغب بها بكل سهولة، كما أنه من الممكن من خلال تلك المواقع التواصل مع مختلف الأشخاص الذين قد أخذوا دورات بالفعل على تلك المنصة واستفادوا من خدماتها.

تملك المنصة فريق عمل رائع يعمل على الرد على جميع الاستفسارات في اسرع وقت ممكن على مختلف الطرق سواء من خلال الهاتف أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي، كما أنهم قادرين على تقديم جميع المعلومات التي تخص المنصة بالإضافة إلى رسوم الدورات المتاحة على المنصة، كما أن هناك بعض الدورات على المنصة التي يتاح بها أنظمة التقسيط، كما أن عملية الانسحاب من الدورات التي يتم التسجيل بها يمكن أن تتم قبل توافر الملازم التي تخص الدورة التي تم اختيارها على الحساب الشخصي الخاص بك.