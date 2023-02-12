التسجيل في منصة همة التعليمية للمعلمين والمعلمات في السعودية 1444

يقدم الفجر موعد اختبارات منصة همة التعليمة وكيفية التسجيل عليها والخدمات المتاحة للمعلمين والمعلمات، أوضحت منصة همة التعليمية طريقة التسجيل في دورات الترخيص المهني والمحتويات التي يتم توفيرها من خلال كل برنامج، وكذلك آلية المشاركة في دورة القدرات والإنجاز للطلاب، والقدرة المعرفية للطلاب الجامعيين والرسوم المطلوبة. مدفوعة الأجر، والتي تأتي تماشيًا مع التطورات الأخيرة في مجال التعليم العام، بعد الموافقة على قائمة الوظائف التعليمية واشتراط حصول الخريجين على ترخيص من أجل التقدم للحصول على فرص عمل فور توفرها والإعلان عنها. رسميًا، وكذلك الدورات التأسيسية التي يمكن أن يستفيد منها أي متدرب يسعى لزيادة قدراته ومعرفته.

استعرضت المنصة الخدمات التي تقدمها للمتدربين ومنها كيفية المشاركة في دورة وحضور القاعة الافتراضية أونلاين والدفع أو الدفع الإلكتروني وتأكيد المشاركة وكيفية الحصول على المصاحبة حيث أشارت إلى أن هناك بعض البرامج التي مسجلين، وغيرهم ممن حضروا وقت التقديم في المواعيد المعلنة، ويتم رفعها على حساب المستخدم بعد ذلك، بالإضافة إلى كل ذلك، خطوات التسجيل في المنصة التعليمية "همة" وفتح الحساب هو الخدمات الأولى نحو الوصول إلى أحد برامج التدريب والإعداد وتصفح محتوياته.

انشاء حساب منصة همة السعودية

ينبغي على كل شخص يرغب في أن يستفيد من منصة همة أن ينشئ حساب خاص به على منصة همة، مع العلم أن الحساب الخاص بالشخص على تلك المنصة يمكن من خلاله الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها البوابة سواء من دورات تدريبية أو غير ذلك، وحتى يتمكن الشخص من تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد على منصة همة ينبغي في البداية أن يتم تنفيذ حساب على البوابة في البداية وهذا الأمر يمكن أن يتم من خلال تنفيذ الخطوات التالية والتي تتمثل في الآتي:

التوجه بشكل مباشر إلى الموقع الخاص بالبوابة عبر هذا الرابط “ من هنا ”.

ادخال وكتابة جميع البيانات المرغوبة.

ينبغي أن يتم تحديد ما إذا كنت ذكر أو أنثى.

كتابة كلمة المرور التي ترغب في إنشاؤها للحساب.

كتابة الإيميل في المكان المخصص له.

بعد ذلك النقر على زر إنشاء حساب.

تسجيل الدخول منصة همة التعليمية السعودية

الهدف الأساسي من تصميم تلك المنصة هو خدمة الأشخاص داخل المملكة وجعلهم يستفيدون من جميع التدريبات التي تقدمها المنصة وكذلك الاختبارات، وعملية التسجيل على المنصة تعد المفتاح الذي بدونه لا يستطيع الشخص أن يحصل على الخدمات التي تقدمها البوابة، ولهذا حتى يمكن للشخص تسجيل الدخول بنجاح على بوابة همة التعليمية والتدريبية بنجاح ينبغي أن يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة همة التعليمية عبر هذا الرابط “ من هنا ”.

كتابة كلا من اسم المستخدم، وكتابة كلمة المرور الذي سبق تحديدها.

العمل على وضع علامة صح أمام كلمة تذكر كلمة السر، وهذا حتى يتم حفظ كلمة السر على الجهاز.

بعد ذلك يتم النقر على زر تسجيل الدخول.

بتلك الحالة يكون قد تم تسجيل الدخول بنجاح على منصة همة، وفي هذا الوقت يمكن الاستمتاع بجميع خدمات المنصة.

أو اضغط على نسيت كلمة المرور إذا نسيت كلمة المرور عبر هذا الرابط “ من هنا ”.

الدورات الحالية منصة في همة التعليمية السعودية

أتاحت وزارة التعليم على تلك المنصة العديد من الدورات التدريبية وكذلك الخدمات التي تخص المعلمين والطلاب، حيث أن الجميع يمكن أن يستفاد من المنصة بشكل كبير، ولكن ينبغي أن يتم اتباع جميع الشروط التي تخص الدورات، حيث لن تلك الدورات تساهم في تأهيل الطلاب لتخطي اختبارات القدرات التي تخص الجامعة.

منصة همة التدريبية تهدف بشكل كبير إلى تزويد جميع المعلمين بالكثير من المهارات التي تساعد المعلمين على إحداث تحول رقمي شامل في الأمور التعليمية، بالإضافة إلى تطوير حالة المعلمين في عملية التدريس عن بعد، كما أن تلك المنصة تعمل على دعم المعلمين في إدارة البيئة الافتراضية، وكذلك القدرة على الحصول على الحصة المهنية، وتهيئة الأشخاص الذين يرغبون في العمل في مهنة التدريس داخل المملكة.

دورة الرخصة المهنية المتاحة علي منصة همة 1445

مع قرب موعد الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية المقرر له يوم 28/12/2022 إلى يوم 24/2/2023 وتحديد شرط اجتياز اختبار الرخص المهنية للحصول علي الرخصة المهنية 1445 ومن المقرر ان يجري الاختبار علي جزئيين اختبار تربوي عام واختبار تخصصي اتاحت منصة همة لكل معلم أو خريج تأسيس الاتي: