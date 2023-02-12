دعاء الطواف والسعي في العمرة وكيفية آدء الطواف والسعي في العمرة

دعاء الطواف والسعي .. أدعية مستحبة ومستدابة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبحث الكثيرين عن دعاء الطواف والسعي في العمرة، حيث تتزايد أعداد المقبلين على العمرة مع اقتراب الشهر الكريم ونقدم لكم مجموعة من الأدعية المستجابة في العمرة والتي تردد خلال الطواف بالكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة، لا يوجد دعاء محدد أو دعاء خاص أثناء الطواف حول الكعبة، ولم يرد ذكر أو دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف حول الكعبة. لا ينبغي أن يتكلم المؤمن إلا بالخير، وفيما يلي بعض الأدعية التي قد يقولها المعتمر والحاج أثناء الطواف حول الكعبة.العمرة هي واحدة من الطقوس والطقوس الهامة التي يؤديها المسلمون القادرين على القيام بذلك. وهو يشبه الحج في بعض التفاصيل من المطاردة بين الصفا والمروة والطواف حول الكعبة.

في هذه المقالة ؛ انطلقنا في السفر إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة في رحلة إيمانية مفصلة عن الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وأهم دعاء الطواف والسعي في العمرة التي يجب أن نصليها دائمًا عند رؤية الكعبة وأداء العمرة..

أدعية الطواف والسعي في العمرة

دعاء الطواف بالعمرة له صيغ كثيرة ولا يوجد نص ثابت للأدعية ولكن سنقدم لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها بالعمرة والحج:

اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا

اللهم تقبل توبتي وسدد لساني وثبت حجتي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

يا رب اغفر لأبي وأمي وارزقهم عيشة السعداء وميتة الشهداء والحشر مع الأنبياء اللهم ارزقني البر بهم وأعني على طاعتهم ورضاه

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناراللهم بارك لي في زوجى أو زوجتى وأسرتي وارزقنا الخير

اللهم سخر لي زوجتي، وسخرني لزوجي وجملني في عينه وجمله في عيني وأدم بيننا الحب والمودة والرحمة اللهم احفظنا

اللهم أعنا على إقامة حدودك واجعلنا من المتقين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل زواجنا طريقا لمرضاتك ونجاة من النار اللهم أصلح ذات بيننا واستر عيوبنا وابعد عنا مصاعب الحياة اللهم اجعل همنا الآخرة

رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم يا أكرم من أعطى ارزقني ذرية صالحة وبارك لي فيما رزقتني اللهم أعني على تربية أبنائي على كل بر وتقوى واهدني وسددني للصواب في مسؤولية تربيتهم اللهم ارزق أولادي من حظوظ الدنيا والآخرة

اللهم أصلح حال ابنائى وارزقهم حب الإيمان والتمسك بالقرآن واجعلهم من أهل المساجد اللهم أرح قلوبهم وأصلح حالهم وأحوالهم وأبعد عنهم كل ما يؤذيهم اللهم حقق لهم ما يتمنون واحفظهم بحفظك يا كريم

اللهم املأ قلوب أولادي بحبك وحب دينك واهدهم وثبتهم على الطريق المستقيم وجنبهم المعاصي

يا رب أسعد قلوب أصدقائي، واستجب دعائهم، وأرح بالهم وفرج عنهم كل ضيق اللهم أبعد عن أصدقائي كل شر، وقربهم من كل خير اللهم اجعل اجتماعي بهم اجتماعا مرحوما واجعلنا ممن يجتمعون ويتفرقون على محبتك ورضاك.

اللهم يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم أسألك أن تملأ قلوب أصدقائي بالسكينة والطمأنينة وأن تحقق لكل منهم ما يرجوه منك اللهم افتح لهم الأبواب المغلقة وهيء لهم الأسباب، ونجهم من كل هم وغم

اللهم ارزق أبنائى وأصدقائي وأسرتي الخير كله وبارك لهم فيما رزقتهم فرج عنهم ما أهمهم من أمر الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته اللهم أسعد أحبتي وأعطهم ما يتمنون واملأ قلوبهم بالراحة والسرور اللهم احفظهم يا خير حافظا واكفهم كل شر واحرسهم من كل سوء

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي أو تأملته ببصري أو أصغيت إليه بأذني أو نطق به لساني ثم استعنت برزقك على عصيانك فسترته علي، وسألتك الزيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك لمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.

لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي، وصغائرها، وبواطن سيئاتي، وظواهرها، وسوالف زلاتي وحوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة.

اللهم تقبل التوبة عن عبادك واعفو عن السيئات فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ضمنت اللهم إني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني توبة تسلم بها كل جارحة من جوارحي من الذنوب والمعاصي

يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وهب لي من لدنك وليا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب هب لي من الصالحين

طريقة الطواف والسعي في العمرة والحج

وبالحديث عن أدعية الطواف والسعي في العمرة سواء كانت عمرة في موسم الحج كما أوضحنا، أو عمرة في باقي أشهر العام، أو عمرة رمضان سنوضح لكم طريقة الطواف والسعي كالتالي:

يبدأ المعتمر طوافه حول الكعبة من الركن الذي فيه الحجر الأسود.

يستقبل الحجر، ويستلمه، ويقبله إن استطاع دون مزاحمة.

يجعل جانبه الأيسر إلى جهة الكعبة، ويبدأ الطواف مرورا بالركن اليماني.

يكمل طوافه حتى ينتهي بالوصول إلى ركن الحجر الأسود، وهو المكان الذي بدأ منه الطواف.

وبذلك يكون قد أتم شوطا واحدا، ويكمل بنفس الطريقة السبع أشواط كاملة.

بعد الانتهاء من الطواف يصلي المعتمر ركعتين خلف المقام الإبراهيمي، ثم يشرع بالسعي بين الصفا والمروة.

يبدأ الساعي سعيه نحو الصفا، وعندما يقترب منه يتلو قوله -تعالى-: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ).

عندما يصعد إلى الصفا يستقبل للقبلة ويوحد الله ويكبره ويحمده.

ثم ينزل ويمشي إلى المروة حتى يصل إلى أول علم أخضر.

يفضل سعي الرجال بين الصفا والمروة بشكل سريع.

لسعي بين الصفا والمروة يكون سبعة أشواط، والذهاب من الصفا إلى المروة بهذا الترتيب يحسب شوط كامل.