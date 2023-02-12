خطوات آداء العمرة صفة العمرة ومناسكها بالتفصيل || شرح مصور ومبسط

خطوات آداء العمرة وكيفية آداء المناسك بالشرح

خطوات آداء العمرة إذا وصل الراغب في أداء العمرة إلى الميقات، فيستحب له أن يغتسل وينظف نفسه، وهكذا تفعل المرأة، ولو كانت حائضا أو نفاسها، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطوف. منقى وغسل.الرجل يطيب في بدنه بغير لباس الإحرام. فإن تعذر الاستحمام بالميقات فلا بأس به، ويستحب له أن يغتسل إذا وصل إلى مكة قبل الطواف إن أمكن ذلك.يخلع الرجل جميع الثياب المخيطة ويلبس الإزار والرداء، ويستحب أن يكونا أبيضين طاهرين.أما المرأة فهي ممنوعة في ثيابها العادية التي لا تحتوي على زينة أو شهرة.

ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلًا: "لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة" وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضًا أو خائفًا من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها.

ثم يلبي بتلبية النبي ﷺ وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه ودعائه حتى يصل إلى البيت "الكعبة".

فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

خطوات آداء العمرة

نقدم لكم خطوات آداء العمرة عبر موقعنا الفجر وكيفية آداء مناسك العمرة والتي اقترب شهر رمضان حيث يقبل الكثير من الناس على مكة المكرمة لآداء مناسك العمرة وإليكم الخطوات:

فضل العمرة في رمضان

إن للعمرة في رمضان ميّزةً عن غيره؛ إذ إنّها تعدل حِجّة، وثبت في بعض الروايات أنّها تعدل حجّة مع النبي -صلّى الله عليه وسلّم-، فقد قال النبي لامرأةٍ بيّنت له عدم قدرتها على الحج، فقال لها: (فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فإنَّ عُمْرَةً فيه تَعْدِلُ حَجَّةً)،[٤٦] بمعنى أنّ العمرة في رمضان والحجّ سواء في الثواب والأجر ويختلفان من حيث جنس العمل؛ ففي الحج مناسك وميزات وفضائل لا توجد في العمرة.

1-الإحرام

يعتبر الإحرام نيّة الدّخول في رحلة العمرة، ومن المحبّب أن يتلفّظ المسلم المعتمر بقول ( لبّيك عمرة لبّيك عمرة ) وذلك عند إحرامه. يُحرم الرّجل في ملابس الإحرام وهي مكوّنة من إزار ورداء من غير المخيط، ويستحبّ أن يكون لونهما أبيضًا، وإذافة إلى ذلك يعتبر الاغتسال والطّيب والتنظّف من السنن المحبّب اتّباعها قبل الإحرام، وعلى المعتمر أن يقول بعد الإحرام: ” لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك”. أمّا المرأة فليس لها لباسٌ محدّد للإحرام كما يعتقد البعض، ولكن لا يجوز لها لبس القفّازين أو ارتداء النّقاب كما بيّن النبيّ عليه الصّلاة السلام حيث قال: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفّازين).

2- الطواف

يتكوّن الطّواف من سبعة أشواط على مدار الكعبة؛ حيث يبدأ كلّ شوط من هذه الأشواط من أمام الحجر الأسود، وينتهي عند ذلك الحجر، أمّا الكعبة فتكون على يسار المعتمر أثناء مرحلة الطّواف، كما أنّه يسنّ للمعتمر أن يقوم بمسارعة المشي مع تقارب الخطوات، ويكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأولى تحديدًا.

3-الصّلاة عند المقام

من السنّة للشّخص المعتمر عندما يتوجّه للصّلاة في المقام أن يبدأ بتلاوة قوله تعالى “واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى”، ومن السنّة كذلك أن يصلّي المعتمر ركعتين بعد إتمامه طوافه، ويستطيع بعد الصلاة أن يشرب من ماء زمزم ويلمس الحجر الأسود.

4-السعي

ويكون السّعي عبارةً عن سبعة أشواط، تبدأ عند الصفا وتنتهي عند المروة، كما أنّه من السنّة النبويّة الشّريفة أن يقول المعتمر عندما يقترب من الصّفا “إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ” وذلك في بداية الشّوط الأول. وإن وصل المعتمر الصّفا يرى الكعبة فيرفع يديه للدعاء ويقول: ” الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده”

5- حلق شعر الرأس أو تقصيره

يعتبر الحلق أو التّقصير من واجبات العمرة إلّا أن الحلق أفضل من التّقصير وذلك للرّجل، أمّا المرأة فليس شرطًا عليها أن تقصّر شعرها، ولا يجوز لها الحلق