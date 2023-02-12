مسلسلات رمضان 2023 المصرية وأبطال الأعمال

قائمة مسلسلات رمضان 2023.. الأعمال الكاملة

تجمع قائمة مسلسلات رمضان 2023 بين التنوع الدرامي المطلوب، بين الكوميديا ​​والبطولات الجماعية والنسائية أيضًا، ويعود مسلسل "15 حلقة" لتلقي دفعة خلال موسم رمضان 2023 كفرصة لتقديم عدد أكبر من المسلسلات. يعمل على خفض تكاليف الإنتاج والعمل على تلبية رغبة المشاهدين بالتوقف. حول التمدد والاستطالة.

قائمة مسلسلات رمضان 2023

يعتبر شهر رمضان أفضل موسم للدراما على مدار العام، وإلى جانب الاستعدادات الروحية يتطلع المشاهدون إلى التعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2023 ومحاولة اكتشاف الأفضل بينهم لمتابعتها، ومن أهم الأعمال المتوقعة لهذا العام:

أسماء القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2023

استقرر عدد كبير من صناع مسلسلات رمضان 2023 على الأسماء النهائية لأعمالهم الجديدة حيث تتنوع بين الكوميديا والأكشن والوطني والديني والسيرة الذاتية والاجتماعي وغيرها وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مؤخرا زيادة معدلات البحث عن أسماء القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل الكبير أوي 7

اقترب النجم أحمد مكي من الانتهاء من تصوير جزء كبير من مسلسله الناجح "الكبير" بجزئه السابع بعد النجاح البير الذي حقق الموسم السادس من المسلسل والعمل يقدمه بمشاركة مجموعة من النجوم منهم بيومي فؤاد ومحمد سلام ورحمة أحمد وهشام إسماعيل وعدد كبير من ضيوف الشرف.

مسلسل آسر وعمرو في مسلسل الكتيبة 101

يعد المسلسل الجديد الكتيبة 101 أحد أهمالمسلسلات المنتظرة في قائمة مسلسلات رمضان 2023 والعمل يقدم بطولات الكتيبة 101 صاعقة في مواجهة الإرهاب بطولة كلا من آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب وعدد كبير من النجوم.

مسلسل مصطفى شعبان بابا المجال

النجم مصطفى شعبان يصور حاليا مسلسله الاجتماعي الكوميدي في تجربة مليئة بالأكشن والإثارة بمشاركة الفنانة نسرين أمين التي تقاسمه البطولة ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كلا من سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان

الفنان محمد رمضان يشارك في هذا الموسم من خلال مسلسله الجديد "العمدة" بمشاركة كلا من الفنانة زينة ومي كساب وعدد كبير من الفنانين من إخراج محمد سامي ويقدم دور رجل متزوج من عدد من السيدات في حي السيدة زينب.

مسلسل ضرب نار لـ ياسمين والعوضي

مسلسل ضرب نار لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز من المسلسلات القوية هذا العام خلال موسم مسلسلات رمضان 2023 والعمل يجمع بين اللون الصعيدي والشعبي ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي وعدد كبير من الفنانين يجمع المسلسل بين اللون الصعيدي والشعبي.

مسلسل سر السلطان – سره الباتع

المخرج خالد يوسف يقدم تجربة من أضهم التجارب الإنتاجية هذا العام والتي يصورها حاليا في مدينة الإنتاج الإعلامي من خلال مسلسل سر السلطان والمسلسل من بطولة حسين فهمي وعدد من الفنانين منهم الفنان أحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد وفيق وعدد كبير من نجوم مصر والعرب بطاقم يقترب من 60 فنانا.

مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

النجمة منى زكي تقدم لجمهورها هذا العام تجربة مميزة من خلال مسلسلها الجديد "تحت الوصاية" بمشاركة الفنانة نسرين أمين والفنان محمد عبد العظيم والفنان رشدي الشامي من إخراج محمد شاكر خضير والمسلسل مكون من 15 حلقة.

مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

يعد مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني من أكثر المسلسلات المنتظرة خلال رمضان القادم ويعكف المخرج سامح عبد العزيز على الانتهاء تماما من تصوير الجزء الثاني من المسلسل وهو من بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وعدد كبير من الشباب.

مسلسل نيللي كريم عملة نادرة

تقدم النجمة نيللي كريم لونا مختلفا تماما في مفاجأة للجمهور من خلال مسلسلها الصعيدي الجديد "عملة نادرة" وتقدمه بمشاركة أحمد عيد وجمال سليمان وجومانا مراد وعدد كبير من النجوم، من إنتاج العدل جروب.

مسلسل يسرا وحمدا لله على السلامة

النجمة يسرا انتهت من تصوير ثلث حلقات تصوير مسلسلها الجديد باسم "حمدا لله على السلامة" والعمل الجديد هو مسلسل اجتماعي كوميدي من بطولة مايان السيد ومحمد ثروت وشيماء سيف ومن إنتاج شركة العدل جروب.

مسلسل سوق الكانتو أمير كرارة

النجمان أمير كرارة ومي عز الدين يصوران حاليا أحدث التجارب الدرامية باسم "سوق الكانتو" للعرض خلال رمضان ويشاركهما البطولة محمد عبد العظيم وفتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، ضياء عبدالخالق، ومها نصار.

مسلسل حضرة العمدة

التجربة الجديدة للنجمة روبي التي تصورها حاليًا باسم "حضرة العمدة" للعرض خلال ويشارك عدد كبير للغاية من النجوم في المسلسل منهم أحمد رزق وسميحة أيوب، وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر.

مسلسل ريهام حجاج في جميلة

تقدم الفنانة ريهام حجاج هذا العام مسلسل باسم "جميلة" بإدارة المخرج سامح عبد العزيز والعمل يقدم بطابع اجتماعي تشويقي وتقدمه بالتعاون مع الفنانين أحمد وفيق وعبير صبري وانتهت من تصوير أكثر من شهر ونصف من العمل.

مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين

الفنان أحمد أمين يقدم هذا العام بطولة مطلقة جديدة من خلال مسلسل “الصفارة” والمكون من 15 حلقة، والعمل الجديد يقدم بالطابع الكوميدي ويشارك في بطولة المسلسل كلا من طه دسوقي وآية سماحة وعدد من نجوم الكوميديا من إخراج علاء إسماعيل.

مسلسل الإمام الشافعي

الفنان خالد النبوي وطاقم عمل مسلسله الجديد "الإمام الشافعي" يكثفون حاليا من تصوير مشاهد مسلسل الإمام الشافعي حيث يسعى الفريق للانتهاء من العمل خلال الأيام الأولى من شهر رمضان القادم في مفاجأة كبيرة لجمهوره والعمل يشارك فيه نضال الشافعي وخالد أنور.

مسلسل طارق لطفي في مذكرات زوج

يصور النجم طارق لطفي اليوم اولى مشاهد تجربته الدرامية الجديدة باسم "مذكرات زوج" المكون من 15 حلقة ، ويخرجه تامر نادي ويشاركه البطولة خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وهو مسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل علاقات مشروعة

النجم ياسر جلال يصور حاليا مسلسله الرمضاني الجديد "علاقات مشروعة" من 15 حلقة فقط بعدة مواقع للتصوير ويقدمه بمشاركة مي عمر وداليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال وعدد من النجوم والوجوه الجديدة ومن إخراج خالد مرعي.

مسلسل كشف مستعجل

الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن يتقاسمان تجربة كوميدية جديدة باسم كشف مستعجل من 15 حلقة والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي.

مسلسل دنيا سمير غانم صراع الفصول

تعود النجمة دنيا سمير غانم لجمهورها من جديد بمسلسل جديد من 15 حلقة باسم صراع الفصول ويشاركها في بطولة المسلسل كل من الفنان سيد رجب ومحمد سلام وبيومي فؤاد وجار ترشيح باقي الأبطال.