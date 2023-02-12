مشاهدة كرتون نقار الخشب وودي ود بيكر جميع الحلقات يوتيوب جميع الحلقات

تحميل كرتون نقار الخشب جميع الحلقات

مشاهدة كرتون نقار الخشب، فلم الكوميديا العائلي وودي نقار الخشب Woody Woodpecker 2017 مترجم للعربية، Woody Woodpecker (2017) فيلم كوميدي عائلي يخوض الطائر ذو الرأس الأحمر المفرط الحرب مع محامٍ من مدينة كبيرة يريد هدم منزله في محاولة لبناء منزل للوجه.هو نقار الخشب الكرتوني الذي ظهر في مسرحية قصيرة من إنتاج والتر لانتز وتم توزيعها يونيفرسال ستوديوز في الفترة ما بين 1940 و1972، وتم نشرها لأول مرة على التلفزيون في عام 1957، في هذا المقال سنتحدث عن أهم تفاصيل الكرتون وودي نقار الخشب ومؤلف الكرتون.

مشاهدة كرتون نقار الخشب

مشاهدة كرتون نقار الخشب يوتيوب، تم إنشاؤه في عام 1940 وكانت بدايات العمل فيه في هذه الفترة من قبل المؤلف والتر لانتز، وتمحور حول شخصيتين "باغز باني" و"دافي داك"، وتم العمل عليه في البدايات في " استوديو الرسوم المتحركة "وارنر بروس".

تحميل كرتون نقار الخشب ماي سيما على مر السنين تطورت شخصية الكارتون "وودي" وتصميم شكله، حيث بدأ كطائر ذو تصميم ملون ومتوهج، ثم تحول إلى شخصية أكثر دقة في الملامح والشكل، وأصبحت حركاته أكثر واقعية.

قام ميل بلانك بأداء صوت الشخصية الكرتونية وودي وودبيكر، والذي يعمل كممثل صوتي متخصص في أداء أصوات الكارتون المتحركة، وخلفه داني ويب، وبن هاردواي، وكينت روجرز، وأخيرًا جريس ستافورد، زوجة المؤلف والتر لانتز.

البطولة

إريك بوذا بدور وودي نقار الخشب

تيموثي أوموندسون بدور لانس والترز

تايلا أيالا بدور فانيسا عشيقة لانس

غراهام فيرتشير بدور تومي والترز

جوردانا لارجي بدور سامانثا بارتليت

سكوت مكنيل بدور نيت غريمس

أدريان غلين مكموران بدور أوتيس غريمس

تشيلسي ميلر بدور جيل فيرغسون

اميلي هولمز بدور ليندا والترز

جاكوب دافيس بدور لايل

أصول وودي نقار الخشب

جاء الإلهام للمؤلف لشخصية وودي نقار الخشب أثناء قضاءه لشهر العسل مع زوجته، في يونيوليك، كاليفورنيا في عام 1941، حيث كان هناك نقار خشب البلوط ذو الصوت الصاخب خارج المقصورة الزوجين وكان صوته المزعج جعلهما مستيقظين طوال الليل، وعندما بدأت السماء تمطر، علموا أن هناك ثقوب في سقف المقصورة الخاصة بهما بسبب الطائر، أراد المؤلف والتر أن يقتل هذا الطائر ويطلق النار عليه، لكن زوجته اقترحت عليه أن يقوم برسم مجسم كاريكاتوري للطائر.

وبعد ذلك أنجب والتر طفل أسماه “وودي” يشبه نقار الخشب في الكثير من خصائصه من العفوية والشعر المتجعد وكذلك المظهر الجسدي، وأيضًا كونه مضحك وفكاهي، فقرر أن يبدأ في عمل سلسلة كرتونية تحكي مغامرات الطائر وودي المجنونه والطائشة، وقد نالت إعجاب الكثير من الكبار والصغار على مستوى العالم.

والتر لانتز مؤلف المسلسل

ولد والتر لانتز كاتب وودي نقار الخشب في ولاية نيويورك، من أبوين إيطاليين الأصل “فرانشيسكو باولو لانتز” و”ماريا جيرفاسي من كاليتري”، وكان والتر لانتز شغوفًا بالفن والرسم منذ طفولته، حيث قام برسم الفيلم القصير للرسوم المتحركة “Gertie the Dinosaur”.

عمل لانتز فترة من حياته كميكانيكي سيارات، وأثناء هذه الفترة حصل على أول عرض له، حيث أعجب “فريد كافكا” بشدة برسوماته التي كانت في لوحة إعلانات في جراج سيارات، وقام بتمويل لانتز للدراسة في مدرسة الفنون في نيويورك، كما ساعده “كافكا” وقدم له عمل كصبي للنسخ في New York American، والتي تعود ملكيتها لilliam Randolph Hearst، وكان يعمل لانتز في هذه المجلة ويحضر دروس الفنون في الليل.

حتى وصل لانتز كاتب ومؤلف وودي نقار الخشب لعمر السادسة عشرة، كان قد تخصص في قسم الرسوم المتحركة في المجلة التي يعمل بها، وذلك تحت إدارة المخرج الكبير “جريجوري لا كافا”، ثم عمل لانتز في عام 1924 مع John R. Bray Studios في السلسلة الشهيرة Jerry On The Job، وبعدها قام لانتز بإخراج الرسوم المتحركة في التلفزيون، بجانب أنه لعب دور البطولة في السلسلة الأولى له في الرسوم المتحركة “Dinky Doodle” (1925)، وLittle Red Riding Hood (1925). وبعدها قام لانتز بتولي منصب رئيس الإنتاج محل جورج “فيرنون” ستولينجز في براي.