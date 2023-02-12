مواعيد العطلات والإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية 2023

تعطي المملكة العربية السعودية، الإجازات الرسمية لجميع الموظفين والعاملين بها، كما تعطل المدارس في هذه الأيام، وتكون تلك الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين.

أهم الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية

إجازة يوم التأسيس والذي يوافق يوم الأربعاء 22 فبراير.

المملكة العربية السعودية

ما هو يوم التأسيس؟

ويعد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفال بتأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس". وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

ويكون يوم التأسيس إجازة رسمية لكلا القطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية

إجازة عيد الفطر:

أربعة أيام من يوم 29 رمضان حتى 3 شوال، والذي قد يوافق: يوم الجمعه 21 أبريل حتى يوم الاثنين 24 أبريل.

إجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

إجازة عيد الأضحى والذي يوافق: يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى يوم الجمعة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية

إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي يوافق: يوم السبت 23 سبتمبر.

ما هو اليوم الوطني للسعوديه؟

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لها في 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد وملحقتها لتصبح المملكة العربية السعودية.

وأصدر الملك عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا بذلك في 17 جماد الأول 1351 هجريًا برقم 2716.

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