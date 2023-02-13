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بنسبة 3%.. تفاصيل رفع بنك CIB سعر الفائدة

أخبار مصر
بنك سي آي بي
بنك سي آي بي

قرر البنك التجاري الدولي مصر CIB رفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 3% على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه المصري، حسب ما نشره على موقعه الرسمي الإلكتروني اليوم.

ورفع البنك سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية جاء في أول تحرك له بعد 12 يومًا من إيقاف الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة نصف بفائدة 20% لدورية صرف العائد الشهري و22.5% لدورية صرف العائد نهاية استحقاق أجل الشهادة.

كان بنك CIB قرر وقف الشهادة مرتفعة العائد تزامنا مع قرار بنكي الأهلي ومصر يوم 31 يناير الماضي بوقف الشهادة مرتفعة العائد أجل سنة بسعر فائدة 22.5% لدورية صرف العائد الشهرية و25٪؜ في نهاية الاستحقاق بعد ما حققت المستهدف من طرحها.

واستحدث بنك CIB دورية صرف عائد سنوية بجانب دورية صرف العائد الشهري على الشهادات الثلاثية القائمة لديه بعد زيادة سعر الفائدة لتلائم رغبات العملاء المختلفة.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية في البنك التجاري الدولي بعد زيادة سعر الفائدة:

- شهادة أجل 3 سنوات (Premium ): ارتفع سعر الفائدة إلى 17% يصرف العائد شهريا أو 18% يصرف العائد سنويا بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

- الشهادة الثلاثية (Plus): زاد سعر الفائدة إلى 16.5% يصرف العائد شهريا أو 17.5% يصرف العائد سنويا بشرط ألا يقل الحد الأدنى عن 200 ألف جنيه للشراء.

- الشهادة الثلاثية (Prime): ارتفع سعر الفائدة إلى 16% لدورية صرف العائد الشهرية، و17% لدورية صرف العائد السنوية على أن يبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

 

 

 

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