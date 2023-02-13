رسائل عيد الحب 2023 مكتوبة للمتزوجين.. «انت دنيتي وعالمي وسر سعادتي»

رسائل عيد الحب 2023، يبحث الأزواج عن رسائل مكتوبة لإهدائهما لببعضهما البعض في عيد الحب العالمي الذي سيحل غدا الثلاثاء الموافق 14 من فبراير لعام 2023، حيث يعبر فيها الزوج لزوجته عن مدى حبه واهتمامه وسعادته التي لا تكتمل إلا بوجودها، والمرأة تعبر عن سر سعادتها وحبها لزوجها.

ورسائل عيد الحب 2023 ليس للمتزوجين فقط بل للأحباب والأصدقاء والمخطوبين، ويجب كلا منهما يعبر بطريقته الخاصة ويقدم الرسالة التي تناسبه وتناسب ذوق شريكه، ويقوم بإرسالها عبر منصات التواصل الاجتماعي مع بداية يوم الحب تعبيرا عن حبه لزوجته وتقديرا لها.

رسائل عيد الحب 2023

1- أحبك أكثر مما تتصور.. أحبك أكثر مما تتخيل.. أحبك في كل المواسم.. أحبك في كل الأيام.

2- تستحق كل الحب والسعادة التي لا يمكن وصفها في بعض الكلمات. كل عيد حب وأنت حبيبي.

معك، كل يوم يبدو وكأنه عيد حب جديد.

3- كلما زاد الوقت الذي نقضيه سويًا، كلما زادت المعزة والحب بيننا.

4- إلى دنيتي وعالمي.. عيد حب سعيد لأجمل امرأة عرفتها في حياتي.

5- أنتِ سبب قوتي.. أنتِ سبب وجودي.. شكرًا لكل ما تفعليه من أجل عائلتنا. عيد حب سعيد عزيزتي.

6- كل يوم بشكر ربنا أني بصحي وألاقيكِ بجانبي.. كل يوم هو بمثابة عيد حب لنا.

7- قد نمسك بأيدي بعضنا البعض لفترة من الزمن، لكن حبنا يبقى في قلوبنا للأبد.

8- كلما شعرت بالإحباط والاستسلام، حبك يجعلني أرى أهدافًا أخرى تبقيني على قيد الحياة.

رسائل عيد الحب للأحباب

1- لم أدرك معنى عيد الحب، إلى أن التقيتك وفهمت ما يدور حوله.

2- ماذا كنت سأفعل بدونك؟ عيد حب مميز لحب حياتي.

3- أحبك إلى الأبد يا صديقة عمري.. أحبك في السراء والضراء.. أحبك في كل الأوقات.

4- جمالك الداخلي والخارجي يزداد يومًا بعد يوم. يا رب لا تحرمني منها أبدًا.

5- كوني لي الأمس واليوم وغدًا وإلى الأبد.. Be My Valentine.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الحب

1- بدونك.. لا أريد أن أعيش المغامرة والحب والفرح. كل عيد حب وأحنا دايمًا مع بعض.

2- أنت أفضل صديق.. أعز أخ.. أحن زوج. أنت كل شيء في الوجود.

3- ما دام لدي عائلة، فسيظل قلبي ممتلئًا بالحب والسعادة.

4- من يحتاج إلى حب ولديه عائلة تعرف معنى الحب غير المشروط.