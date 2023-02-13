عيد الحب.. أجمل رسائل تهنئة بمناسبة الفلانتين

عيد الحب، يحتفل العالم بعيد الحب 2023 يوم 24 من شهر فبراير، حيث سيوافق غدا عيد الحب ويقوم الأشخاص بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رسائل التهنئة بمناسبة الفلانتاين لإرسالها للأحباب والأصداقاء.

عيد الحب (الفلانتين)

وموقع الفجر الإلكتروني يوفر دوما للمتابعين كل ما يهتمون به ويبحثون عنه، واليوم نقدم لكم قبل عيد الحب 2023 عبارات تهنئة للأحباب يمكن تقديمها لكم في رسائل عن طريق الواتساب أو الفيسبوك أو إرسالهما عن طريق البريد مع باقة من الورد للأصدقاء وستكون مفاجأة لهم.

عيد الحب

وكل شخص يحتفل بـ عيد الحب على طريقته الخاصة والفلانتين يستعد له العشاق للاحتفال به عن طريق عبارات ورسائل التهنئة المقدمة فيما بينهم تعبيرا عن حبهم وتقديرهم لبعضهم البعض.

عيد الحب 2023 ينتظره العشاق ويحرصون على تقديم كل ما يحصولن عليه يكي يشعر الشريك بالسعادة الرضا، وإليكم إجمل عبارات يمكن تقديمها في الفلانتين تعبيرا عن صدق المشاعر واحترام الود بينكما.

رسائل عيد الحب 2023

- لن أقول عيد حب سعيد، لكن سأقول أنت الحب لكل عيد.

- كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعيني، وأغلى الناس سميتك، وبنض قلبي خليتك، وبنظر عيني حطيتك، كل عام وانت حبيبي.

- أنتي بداخلي قلبي كل يوم وليس هذا اليوم فقط.. كل عيد حب وأحنا مع بعض دايمًا.

- يكفيني من عمري لحظتين.. لحظة تكون فيها سعيد.. ولحظة تفتكرني وأنا عنك بعيد.

- ربما تعجز روحي أن تلقاك، وعيني أن تراك، كن قلبي لن يعجز أن يحبك ويهواك.

- يكفيني من عمرى لحظتين، لحظة تكون فيها سعيد، ولحظة تفتكرني وانا عنك بعيد.

- حبيبتك بكل كياني، نقولها بقلبي ولساني، عطيتك كل حياتي، ونقلك كون تنساني.

- أعيش لك، ومن أجلك، وأحبك أكثر من أهلك، وإذا مو مصدقني أسأل قلبي كل سنة وانت معايا.

متى يكون عيد الحب؟

يوافق عيد الحب العالمي في يوم 14 من شهر فبراير الجاري لعام 2023، حيث أن عيد الحب يرجع إلى الكاهن "فالنتين" من روما، وسر اختياره لهذا اليوم هو ان هذا اليومكان انتصار للحب له دفع حياته ثمن ذلك.

وقام فالنتين بتزويج الجنود سرا إيمانا منه برسالة الكنيسة التي لا تمنع اقتران المحبين، متجاهلًا بقرار الإمبراطور "كلوديوس" حاكم الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي، الذي منع الجنود من الزواج حتى لا ينشغلوا عن الحرب.

وتم واعتقال القديس فالنتين وقطع رأسه في 14 فبراير، وتم اختيار هذا اليوم للاحتفال به تقديرا لرسالة الحب الذي كان يحرص على تقديمها فالنتين.