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هل عيد الحب حرام ؟ دار الإفتاء المصرية تجيب.. مركز الفتوى

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هل عيد الحب حرام
هل عيد الحب حرام

غدا الثلاثاء، 14 فبراير، يحتفل الملايين من محبي عيد الحب حول العالم بعيد الحب في جو من الحب الشديد بتقديم الورود والهدايا لأحبائهم حيث تشهد المرحلة الجدل حول شرعية عيد الحب هل هو مسموح به في الإسلام للاحتفال بعيد الحب؟ أو أنه يقلد غير المسلمين في انتهاك واضح للشريعة الإسلامية.

قامت دار الإفتاء المصرية بتسوية الخلاف حيث أكد مجلس النواب أنه لا يوجد مانع قانوني للاحتفال بعيد الحب أو القديس هو التكرار والتكرار، فأي احتفال قائم يجب أن يقوم على أساس السيطرة. الشروط والأحكام الإسلامية.

حكم التهادي في عيد الحب 

أكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن النبي دعا في الحديث الشريف، الإنسان لإظهار الحب، ومفهوم الحب أوسع من العاطفة بين الرجل والمرأة، بل أعم وأوسع، مؤكدا أنه لا تشابه في هذا الاحتفال بالتشبه بغير المسلمين، فهذا اعتراض غير صحيح،  فأصول عيد الحب تناساها الناس وزاعت بين العامة، سواء كانوا مسلمين وغير مسلمين، فلم تعد يلاحظ فيها أصولها غير الإسلامية، وعليه فإن الاعتراض ليس صحيحا، وشددت الدار على أن الاحتفال كله مقيد بألا يتم فيه أي نوع من الأشياء التي تخالف الشرع والدين.

إظهار الحب

كذلك مظاهر التهادي والكلمات اللطيفة التي تقال في هذا اليوم، حلال شرعًا ما دامت تلك الكلمات مقيدة بالآداب الشرعية، وهذا يأتي من باب المناسبات الاجتماعية التي يقوم المواطنين بتحديد أيام بعينها للاحتفال ببعض المناسبات الاجتماعية، وهذا لا يتعارض مع الدين والشريعة.

وأوضحت الدار أنه يجب العمل على نشر الحب حيثما حلَّ، فهو رحمة للناس يحسن إليهم ويرفق بهم ويتمنى الخير لهم، متأسِّيًا في ذلك بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، وَعَظَّمَهُ بقوله «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ».

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