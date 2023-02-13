عيد الحب.. أجمل الرسائل وأحلى الكلمات المداولة بين الأهل والأحبة والأثدقاء

عيد الحب واحد من المناسبات التي يحتفل بها الكثيرون حول العالم، وهي مناسبة ترتبط بالمشاعر والأحاسيس المعبرة عن الحب بين الطرفين المقبلين على الارتباط أو بين الأصدقاء كما يعبر خلالها آخرون عن مدى حبهم لأقاربهم والمحيطين بهم، في يوم 14 فبراير من كل عام.

عيد الحب

ويحتفل العالم بذكرى ومناسبة عيد الحب أو Valentine's Day من خلال تبادل رسائل الحب والكلمات الحارة التي تعبر عن أحساسيس المحبين، إضافة إلى تبادل الهدايا بين الأحبة والتي تكون غالبيتها ممثلة في "الدباديب" حمراء اللون أو الذهب والهدايا الأرى.

ذكرى عيد الحب وأجمل الرسائل

ويرتبط عيد الحب بزيادة بحث المتابعين المهتمين بتلك المناسبة عن أفضل الرسائل والكلمات التي يمكن إرسالها بتلك المناسبة، وخاصة أنه تفصلنا ساعات قليلة عن تلك المناسبة التي ستكون غدا الثلاثاء 14 فبراير 2023.

وننشر لقرائنا ومتابعينا الكرام أفضل وأجمل رسائل عيد الحب أو Valentine's Day في السطور التالية:

كيف نحتفل بعيد الحب اليوم، ونحن نحتفل به كل يوم.

رغم أنه يوم واحد في السنة، إلا أنني أحبك كل يوم وكل لحظة.

لم أعرف أبدًا معنى الحب الحقيقي إلى أن التقينا، كل عيد حب وأنت دايمًا معايا.

يوم حبنا هو يوم لقاءنا، فيه عرفت الحياة.. فيه عرفت كيف أكتب قصة حبنا.

ما زلت أقع في حبك كل يوم، كل لحظة، كل عيد حب.

إلى أكثر امرأة أدهشتني..أنا محظوظ بكوني معك.

أحبك أكثر مما تتخيل..أحبك في كل المواسم..أحبك كل الأيام.

أنت أفضل صديق.. أعز أخ.. أحن زوج. أنت كل شيء في الوجود.

أنت إشراقتي..كل عيد حب وأنت دائما صغيرتي المدللة.

تستحق كل الحب والسعادة التي لا يمكن وصفها في بعض الكلمات..كل عيد حب وأنت حبيبي.

معك كل يوم يبدو وكأنه عيد حب جديد.

كلما زاد الوقت الذي نقضيه سويا، كلما زادت المعزة والحب بيننا.

بدونك.. لا أريد أن أعيش المغامرة والحب والفرح. كل عيد حب وأحنا دايمًا مع بعض.

كل عام وأنت الحب والسعادة التي تغمر يومي يا صديقي.

في عيد الحب أتمنى وجودك بجانبي لنهاية رحلة حياتي.

أنت معنى ومثال للحب الحقيقي الذي بداخلي يا صديقتي.

عيد الحب المصري

يُذكر أن عيد الحب العالمي يحييه الكثيرون حول العالم في الـ14 من فبراير من كل عام، بينما يحتفل المصريون بمناسبة عيد الحب المصري في 4 نوفمبر بعدما أطلق فكرة الاحتفال الكاتب الصحفي مثطفى أمين.