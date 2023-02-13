تخفيضات 50%.. أسعار رحلات مصر للطيران في عيد الحب

أعلنت شركة مصر للطيران، تخفيض أسعار تذاكر رحلاتها بنسبة 50% على رحلات الدرجة السياحية وتصل إلى 50% أيضا على درجة رجال الأعمال بمناسبة عيد الحب.

وأكدت شركة مصر للطيران، أن هذا العرض ساري على عمليات شراء التذاكر يوم 13 فبراير الجاري على أن يكون موعد السفر من يوم 14 فبراير وحتى 31 مارس 2023.

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أن ذلك يأتي تقديرا من الشركة لهذه المناسبة وفي إطار دورها المجتمعي، لافتة إلى أن هذا العرض لفترة محدودة وعلى الراغبين في الاستفادة منه سرعة حجز تذاكر رحلاتهم غدا الاثنين 13 فبراير.

الأمتعة المحظورة على رحلات مصر للطيران

حددت شركة مصر للطيران مجموعة من الأمتعة المحظور نقلها عبر الرحلات من قبل الركاب وهي كما يلي:

- الغازات المضغوطة (القابلة للاشتعال، وغير القابلة للاشتعال والسامة) مثل الأيروسول، وغاز التخييم.

- الأسلحة النارية، والذخائر، والسيوف والسكاكين.

- المتفجرات، والمواد الحارقة، والمواد القابلة للاشتعال، والمواد السامة، والغازات المضغوطة.

- الكواشف الكيميائية.

- المتفجرات والذخائر والألعاب النارية.

- السكاكين والخناجر والسيوف

- المواد النشطة والمشعة بموجات الراديو.

- البضائع الخطرة (مثل الزئبق، والمواد السامة، والمواد الممغنطة أو المواد الضارة). - الحقائب المثبت بها أجهزة الإنذار أو بطاريات الليثيوم.

- لا يسمح بحمل جميع المواد السائلة والهلامية "الجل"، ومعجون الأسنان، ومستحضرات التجميل السائلة، والعطور ضمن الأمتعة اليدوية.

- لا يسمح بحمل ولاعات السجائر ضمن جميع الأمتعة.

- يحظر استخدام الأجهزة الترفيهية القابلة للحركة مثل ألواح التزلج الكهربائية للتوازن الشخصي على متن رحلات مصر للطيران كأمتعة مصاحبة للراكب أو كأمتعة قابلة للحمل مع الراكب.

- بالنسبة للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية يحذر حمل الأدوية المدرجة في قائمة المخدرات مثل (الترامادول ولبراكس وروفاميسين) عند سفرهم، تجنبا لإلقاء القـبض على حامليها وترحيلهم.