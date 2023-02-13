أقوى وأروع رسائل عيد الحب 2023 للحبيب

الحب ليس كلمة عابرة بل هو شعور يشع من داخل قلب الإنسان على وجه التحديد تجاه الزوج أو الابن أو شيء من هذا القبيل وهو ليس فقط للحبيب بل يتدفق من الأم إلى الابن ومن الابن إلى الأم كما إنه التضحية والوفاء.

رسائل تهنئة بعيد الحب للحبيب والحبيبة

أروع القلوب قلبك، وأحلى الكلام همسك، وأجمل ما في حياتي حبك.

أمات الحب عشاقًا وحبك أنت أحياني ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وأنت بخير.

وما الحب الا رسالة عظيمة لهذا ان احبك واعشقكك واعظم هذه الرسالة بحبك الامحدود.

لم أعرف أبدًا معنى الحب الحقيقي إلى أن التقينا. عيد حب وأنت دايمًا معايا.

لو أن الحب كلمات تتكتب.. لانتهت اقلامى من زمان.. ولكن الحب ارواح.. فهَلْ يكفيك روحى يا عمرى.

أرسلك همسة حب تغنيلك لهفة قلبى تناديلك دمعة حزن تشكيلك أحلى بوسة على خدك أهديلك.

بكت السماء الصافية الزرقاء.. فسقطت منها دمعتان.. فأنبتت الأرض وردتان.. بسمتك وطيبه قلبك.