مفاجأة في عيار 21.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير 2023

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 استقرارًا ملحوظا خلال التعاملات في البيع والشراء، وخاصة أسعار الذهب عيار 21 وذلك داخل محلات وأسواق الصاغة، في ظل الاستقرار الذي تشهده أسعار الذهب العالمية بعد قرارات الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير 2023

شهد سعر الذهب في الآونة الأخيرة اضطرابا ملحوظا حيث وصل إلى مستويات قياسية وقفزات تاريخية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تخطى عيار الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا في مصر الألفين جنيه قبل أن يعاود الهبوط مجددا.

وتنشر بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 بمختلف الأعيرة في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 14

استقر سعر الذهب اليوم عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة مسجلًا 1126 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الأكثر تداولا داخل القاهرة ومحافظات الوجه البحري، 1474 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر إلى 1720 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين بـ 1965 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين وزن 8 جرامات عيار 21 والأوقية

وتبلغ قيمة سعر الجنيه الذهب وزن8 جرامات، عيار 21 13750 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الذهب العالمية عند 1865.93 دولار للأوقية في المعاملات الفورية.