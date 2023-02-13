تعرف على موعد الفلانتين

ينتظر العشاق في كل أنحاء العالم موعد الفلانتين، لتقديم الهدايا والتهاني الخاصة بين الأزواج والأحباب، الذي يوافق 14 فبراير من كل عام.

موعد الفلانتين

موعد الفلانتين، يبحث عنه العشاق والأحباب، للاحتفال به القديس، حيث يوافق اليوم الرابع عشر من فبراير من كل عام ميلادي.

وينتظر عيد الحب، العديد من العشاق والأحباب والأصدقاء، من أجل تقديم الهدايا والعطور وعبارات ورسائل التهاني الخاصة بيوم الحب، للتعبير عن عواطفهم ومشاعرهم.

ويعرف عيد الحب أو الفلانتين، بذكرى الاحتفال حينما قام فالنتين بتزويج الشباب بسرية تامة خفية عن الحكومة، بسبب الحرب والخوف من انشغالهم بأمور الأبناء والزواج، فقام فالنتين من وراء الحكومة بتزويج الشباب، وعندما وصل خبر للحكومة، قامت بإعدامه بتاريخ الرابع عشر فبراير، ومن أجا ذلك يحتفل الناس في اليوم الرابع عشر من فبراير من كل عام ميلادي.