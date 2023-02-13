هذه هدايا النساء والرجال في الفلانتين

مع اقتراب موعد الفلانتين، بحث الكثيرون، عن هدايا عيد الحب للنساء، كأدوات المكياج الأساسية التي تحتاجها المرأة للزينة.

وتعشق النساء، العطور والتي تستحوذ على جزء كبير من اهتماهم بشكل يومي، والشيكولاتة من الأشياء التي تدخل البهجة والفرح على النساء والفتيات.

وتحظى الساعات النسائية، بالتفضيل عند النساء حيث تعتبر من الهدايا المفضلة لديهم، وكذلك "بوكس الهدايا"، فضلًا عن الورد الذي لم يفقد قيمته مع مرور الوقت.

هدايا عيد الحب للرجال

وتهتم الفتيات بتقديم هدايا عيد الحب للرجال، فقد يمكنك تقديم "المحفظة" كهدية في عيد الحب للرجل لما لها من رمزية كبيرة لدى الشباب.

يوافق الاحتفال بعيد الحب أو الفلانتين يوم 14 فبراير من كل عام حيث يعتبر هذا اليوم هو العيد الرسمي للاحتفال بيوم الفلانتين وتبادل الهدايا بين طرفي علاقة الحب أو الارتباط.

ولم يتبقى على عيد الحب، إلا ساعات قليلة، حيث يبدأ صباح غدًا الثلاثاء، وينتهي صباح يوم الأربعاء في اليوم التالي، إذ يتميز يوم الحب باللون الأحمر، الذي يدل على الحب والعاطفة.