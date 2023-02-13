قناة ON TIME SPORT المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم في الدوري المصري | يلا شوت الزمالك

قناة ON TIME SPORT المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم في الدوري المصري | يلا شوت الزمالك

مباراة الزمالك وسموحة في إطار الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز بكرة القدم. حيث تقام مباراة الزمالك وسموحة اليوم الاثنين بطوحات متباينة بين الفريقين. تابع معنا موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة إضافة لمواقع البث المباشر.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة؟

مباراة الزمالك وسموحه في المرحله 18 من عمر الدورى المصرى التي ستقام بعد ساعات hours منقولة مباشرة على العديد من المواقع الرياضية نذكر لكم أبرز 3 مواقع بث مباشر منها:

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يلا شوت.

كورة لايف.

يس تي في.

قناة ON TIME SPORT المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم في الدوري المصري | يلا شوت الزمالك

لمزيد من التفاصيل حول المباراة المنتظرة بين سموحة والزمالك تفضل بالدخول للرابط أدناه

من المقرر إقامة مباراة سموحة ضد الزمالك اليوم الاثنين الموافق 13 feb فبراير لعام 2023 على استاد ملعب برج العرب في الاسكندرية وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة (cairo). تابع معنا توقيت المواجهة حسب التوقيت المحلي لبعض العواصم العربية والعالمية:

مكة المكرمة الثامنة مساء

المغرب العربي السادسة مساءً

غرينتش الخامسة عصرًا

دبي التاسعة ليلًا

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والزمالك

حصلت مجموعة قنوات اون تايم سبورت علي الحقوق الحصرية لبث وقائع مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز بكرة القدم عبر شاشاتها.

قناة ON TIME SPORT المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم في الدوري المصري | يلا شوت الزمالك

الاسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدميلتقي الفريق السكندري سموحه أمام نظيره الزمالك ضمن المرحلة 18 من الدوري المصري والتي بدأت يوم السبت وتستكمل أيام الأحد والاثنين والخميس. بينما تم تأجيل مباراة الأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب. حيث أغلق الاهلى صفحة المونديال بحلوله بالمركز الرابع.

قناة ON TIME SPORT المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم في الدوري المصري | يلا شوت الزمالك

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وسموحه

يحتل نادي الزمالك المرتبة السادسة على جدول الترتيب العام في مسابقة الدوري المصري 2022-2023 أما النادي المستضيف فريق سموحة السكندرى فهو يتأخر عن الأبيض بخمس مراتب على سلم ترتيب الدوري الممتاز حيث يأتي بالمركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

توقع نتيجة مباراة الزمالك مع سموحة

تقام مباراة الفريقين القادمة بعد مشاركة zamalek في دوري أبطال إفريقيا حيث خسر مباراة بلوزداد التي أقيمت يوم الجمعة بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي فيريرا لتخطي وقع الهزيمة ببطولة رابطة الأندية الإفريقية المحترفة، ومصالحة جماهير النادى من خلال الفوز بمباراة سموحة والارتقاء أكثر في ترتيب الدورى.

أما عن سموحه فهو يسعى جاهدًا للاستفادة من الحالة المتذبذبة للزمالك وتحقيق انتصار معنوي كبير أمام الفرقة الزملكاوية.

قناة ON TIME SPORT المفتوحة | Yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم في الدوري المصري | يلا شوت الزمالك



أين يمكنني مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة؟

على قناة أون تايم سبورت.

متى موعد مباراة سموحة ضد الزمالك؟

الاثنين 13 فبراير الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي النتيجة المتوقعة لمباراة الزمالك وسموحة؟

نتوقع انتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي.

بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية مقالنا عن مباراة الزمالك وسموحة zamalek vs smouha التي تأتيكم مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والذي وصل به المشوار إلى المرحلة الثامنة عشرة.